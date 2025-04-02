特朗普：“正與金正恩溝通”……政府掌握情況嗎？. April. 02, 2025 08:00. . 美國總統唐納德•特朗普提及朝鮮（北韓）國務委員會委員長金正恩時表示：“我們正在溝通。這非常重要。”他還表示“我將在某個時刻有所作為”，並稱朝鮮為“巨大的核能力擁有國（big nuclear nation）”。該發言是上月31日在白宮被記者問及是否會在近期內聯系金委員長的提問時回答“是的”而做出的。 特朗普總統提及“溝通”，是在展示自己與金正恩委員長的親密關系，這比之前所說的今後會進行聯系更進壹步。因為他在就任第壹天就表示金委員長會歡迎自己的回歸，之後又反復表明了對話意向，但這次甚至暗示了與金委員長進行某種接觸的可能性，而用“會做些什麽”的措辭更加積極地表達了協商意誌。 對於壹直宣稱與金正恩的關系是巨大資產的特朗普來說，重啟韓美核談判是隨時都可以打出的牌。正如特朗普總統和金正恩委員長來往了27封被稱為“情書”的親筆信，大部分人毫不知情壹樣，不能排除朝鮮與美國之間已經秘密溝通的可能性。如果急於結束烏克蘭戰爭的特朗普總統以朝鮮停止派兵為條件，試圖進行核凍結等“小型交易”，韓半島將迎來全新的局面。 對於韓國來說，繼關稅戰爭之後，又預告了駐韓美軍的調整、防衛費上調的壓力，在這種情況下，雪上加霜的是，朝美核直接交易有可能成為現實的危險。盡管如此，韓國政府只表明了原則性立場，稱“只要是朝著有助於朝鮮無核化的方向發展，我們都會表示歡迎”。朝美是否在溝通，如果有的話，掌握在什麽水平，還是個疑問。韓國應該動員所有渠道與美國進行溝通，避免發生與韓國安保直接相關的問題被當作第三方而被“跳過”的情況。

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