特朗普：“對所有國家征收對等關稅”……關稅轟炸對象可能超過“問題15國”. April. 01, 2025 07:53. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國總統特朗普（照片）31日就當地時間2日公布的“對等關稅”征收對象表示：“將涉及所有國家。”此前有人提出，美國有可能首先針對給美國帶來巨大貿易赤字的所謂“問題15國”實施鑷子政策，但特朗普本人劃清了界限。 取而代之的，美國將不僅針對“問題15國”，還示意要對其他相當多的國家進行“關稅轟炸”。據分析，盡管面臨高關稅導致物價上漲和經濟蕭條的憂慮增大的情況，特朗普仍明確表示將繼續推進強有力的關稅政策。 特朗普當天在從私宅佛羅裏達州海湖莊園返回華盛頓的飛機上對記者表示：“（對等關稅）不是只挑選特定國家。”他還說：“例如，看看亞洲所有國家在與美國的貿易中的所作所為吧。很難說美國受到了公正的待遇。” 對於高關稅引起的滯脹（高物價中的經濟停滯）的擔憂，他表示：“好久沒聽到這個詞了。（通過關稅政策）我們將帶來繁榮。我要把這一時期稱為‘美國的黃金時期’。” 特朗普一周前表示，部分國家或產業可能成為免除對等關稅的對象，暗示將調整速度和靈活適用。但《華爾街日報》援引核心消息人士的話報道說，最近幾天，美國轉向了推進更加強硬的關稅政策的方式。據悉，特朗普要求參謀們進一步擴大關稅征收範圍，制定適用高關稅率的計劃，據說還對此討論了最高20%的普遍關稅（對所有商品一律適用的關稅）。消息人士表示，雖然關稅征收方式尚未確定，但特朗普希望關稅政策“大而簡單”。 特朗普政府為了征收對等關稅，正在考慮適用1977年制定的《國際緊急經濟權力法》。這是在國家發生緊急情況時，賦予總統廣泛控制經濟活動的權限的法律。主要用於制裁朝鮮和伊朗等敵對國家，但特朗普在重新執政後對加拿大和墨西哥等友邦征收關稅時，也用了這一招。 特朗普最近幾天就征收關稅的方式決定采取“強硬模式”，這可能與日益擴散的物價上漲和經濟停滯的憂慮不無關系。華盛頓一名外交消息人士表示：“如果特朗普第二屆政府的核心關鍵詞‘關稅’被物價上漲、股價下跌等擔憂所淹沒，稍有不慎任期初期的國政運營動力就會下降。特朗普政府似乎選擇了以更強有力的關稅正面突破。” 也有分析認為，承諾減稅的特朗普政府沒有合適的方案來填補大規模減稅時減少的稅收，因此最終埋頭於關稅政策。被稱為特朗普總統關稅謀士的白宮負責貿易和制造業的顧問彼得·納瓦羅當天在接受福克斯新聞采訪時強調：“關稅是減稅。” 納瓦羅當天表示：“我們（在美國）駕駛和購買的汽車中，擁有美國產發動機和變速器的比率只有19%。德國、日本和韓國正在使美國從制造業國家淪為組裝國。”他還說：“德國人、日本人、韓國人、墨西哥人奪走了我們的制造能力。必須恢復這一能力。”

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