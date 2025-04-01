“和伴侶犬壹起眺望漢江享受露營吧”. April. 01, 2025 07:53. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 31日上午，在首爾麻浦區蘭芝漢江公園露營地。在米色帳篷下，草叢中隱約可見20處被樹籬笆包圍的空間。進入其中壹個地方的9歲小狗豆子和玄浩愉快地往返於陽光明媚的遊樂場和陰涼的露營椅上，呼赤呼赤地聞味道。養小狗的露營地相關人士表示：“孩子們太興奮了。” 麻浦區運營的寵物露營地經過整個冬天的新裝修後，將於1日在蘭芝漢江公園重新開業。作為市中心可以和寵物壹起享受露營的空間，其特點是裝飾得像其他自然中的露營地壹樣。位於蘭芝漢江公園水上樂園旁邊，距離漢江也不過50米。整體規模為2863平方米（約866坪），各空間長寬3.5米。 ●結束更新，4月重新開業 當天露營地忙於設置指示牌和清掃等迎接客人的最後工作。去年9月首次亮相，從12月中旬開始進行了約3個月的重新整頓。設置了更大的帳篷，增加了大型犬也可以使用的遊樂設施、小狗洗足臺、拍照區等，大幅升級了設施。到去年為止，區裏還親自運營，但今年決定委托寵物美容師和作為“狗秀手藝人”活動的寵物專家運營。區相關人士解釋說：“這是為了培養對伴侶犬（寵物狗）活動可能發生的各種突發情況的應對能力。” 設置在露營地中間的遊樂場為了讓小狗們盡情玩耍，鋪了平坦的柏油路，還用小狗卡通形象畫等裝飾。為了安全起見，中小型犬和大型犬使用不同的空間。小狗飲水臺、浴室、烘幹室等寵物狗和家人的便利設施也壹應俱全。 每個季節都有可以享受的樂趣。5月兒童節到來之際，將舉行伴侶犬運動會“狗狗慶典”。伴侶犬可以壹邊享受遊樂設施，壹邊玩耍，通過答題還可以獲得小狗零食等商品。預計7~8月夏天將在遊樂場中心設置大型遊泳池，讓伴侶犬們享受戲水樂趣。 預計10月將舉辦中秋伴侶犬“韓服時裝秀”、12月將舉辦聖誕節特輯“伴侶犬聖誕老人慶典”等。區相關人士解釋說：“為了伴侶犬的健康，還計劃與大韓獸醫會等相關團體合作，舉行‘免費健康檢查’活動。” 寵物露營地每周二至周日上午11時至晚上10時開放。只有星期壹和公休日休息。使用預約可以在首爾市公共服務預約網站（yeyak.seoul.go.kr）上申請。野餐區和遊樂場無需預約即可使用。帳篷和棧道空間的使用費分別為每天5000韓元，桌子和涼席的使用費另算。 ●每個自治區都為伴侶犬家族舉辦各種活動 首爾市各自治區也制作了各種節目，向伴侶犬家族招手。中區計劃在本月19日運營“我們小區伴侶犬治愈學校”。下午2時到5時在南山城公寓樓間公園和南山山腳林蔭路舉行，進行從伴侶犬行為矯正到散步禮儀、健康咨詢等減輕愛犬人苦惱的現場授課。 蘆原區通過寵物文化中心“治愈吧！狗狗之家”，正在運營伴侶犬訓練法和行為矯正等多種教育項目。江東區將於5日至6日在巖寺歷史公園舞臺前的廣場上舉行以Netflix《魷魚遊戲》為主題的伴侶犬和監護人壹起享受的各種遊戲節目。此外，還運營著小狗行為矯正咨詢、害蟲防治劑制作、與獸醫壹起的健康及飼料咨詢、拍照區等。

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