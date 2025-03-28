參加世俱杯的“韓國獨苗”蔚山隊坐上“錢墊子”，光參賽費就可到手140億韓元. March. 28, 2025 07:29. by 金正勛記者 hun@donga.com. 作為韓國唯壹壹支參加國際足聯（FIFA）俱樂部世界杯（世俱杯）比賽的職業足球K1聯賽（第壹級聯賽）蔚山隊將坐上“錢墊子”。 國際足聯27日通過官方網站公布了將於6月15日（當地時間）在美國拉開帷幕的2025國際足聯世俱杯的詳細獎金分配方案。此前，FIFA曾於6日公布，此次大賽的總獎金為10億美元（約1.4661萬億韓元）。 根據國際足聯當天公布的分配方案，總獎金10億美元中的5.25億美元將作為“參賽費”進行分配。歐洲足球聯盟（UEFA）所屬俱樂部最多可獲得3819萬美元（約560億韓元）。而蔚山隊所屬的亞洲足球聯盟（AFC）所屬球隊將領取955萬美元（約140億韓元）的參賽費。蔚山隊將在確保相當於K1聯賽冠軍獎金5億韓元28倍金額的情況下參加此次比賽。 蔚山隊根據大賽成績可以獲得更大的收益。在小組賽中每贏得壹場比賽將獲得200萬美元，如果雙方戰平，將各獲得100萬美元。如果在進行3場比賽的小組賽上全部獲勝，將追加確保600萬美元。另外，如果進入16強，將獲得750萬美元（約110億韓元）、8強1312.5萬美元（約193億韓元）、4強2100萬美元（約309億韓元）、決賽3000萬美元（約441億韓元）等，成績越好，越能確保巨額資金。冠軍球隊還將獲得4000萬美元（約588億韓元）的冠軍獎金。 蔚山隊的目標是進入16強。指揮蔚山隊的金判坤主教練表示，球隊的目標是在小組賽上以1勝2平的成績晉級16強，如果目標如期實現，將追加確保1150萬美元（約168億韓元）。被分在F組的蔚山隊將與弗盧米嫩塞（巴西）、多特蒙德（德國）、馬梅洛迪-桑達烏斯（南非共和國）展開競爭。 國際足聯主席詹尼•因凡蒂諾表示：“此次大賽是FIFA足球大賽史上獎金最多的壹次”，“除了獎金之外，還制定了向全世界俱樂部追加支援2.5億美元的史無前例的‘連帶投資項目’。”FIFA不會拿走本次大賽產生的收益，而是會分配給全世界的俱樂部。

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