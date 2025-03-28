帶頭“拉幫結派”的尹錫悅，當初為什麽成立國民團結委員會？. March. 28, 2025 07:29. . “我對總統非常生氣。” 國民團結委員會高層負責人在去年12月國會表決通過對尹錫悅總統的彈劾案後，對記者做出了上述表示。其中包含著對尹總統12月3日宣布緊急戒嚴的困惑和失望，以及對政局混亂加重和社會矛盾加深的郁悶。 國民團結委員長金漢吉27日在旨在消除中小企業和大企業兩極化問題的討論會上表示：“隨著廣場上的聲音越來越大，也出現了需要與之成比例的國民團結的說法。打著國民團結委員會招牌的我們委員會最近正在認真考慮這個時候能做的事情是什麽。”意思是說，正在研究緊急戒嚴後為團結發揮作用的方案。但是在贊成彈劾和反對彈劾、分裂國民的總統面前，很難抹去虛空的印象。 尹總統在大選第二天即2022年3月10日的當選致辭中，就國民選擇自己的原因表示：“這是國民懇切的呼籲，不要拉幫結派，要進行團結的政治。”尹總統將被稱為自己導師的金漢吉委員長為首的國民團結委員會設為總統直屬一號委員會，強調團結意誌不是一句空話。尹總統在就任第一年出席在光州舉行的五一八民主化運動紀念儀式時表示：“大韓民國國民都是光州市民。” 然而，尹總統失去了初心，朝著團結的相反方向前進。尹總統在2023年光復節賀詞中首次提到反國家勢力。他說：“盲從共產主義，通過捏造煽動歪曲輿論、擾亂社會的反國家勢力仍然猖獗。”第二年的光復節慶祝儀式因反對獨立紀念館館長人選的光復會沒有參加政府活動，歷史上首次各自舉行了紀念儀式。 尹總統宣布緊急戒嚴後發生的國民分裂現象眾所周知。矛盾登峰造極，尹總統的言行越來越呈現出“拉幫結派”的形態。尹總統在8日取消拘留當天，也沒有向國民傳達信息，只是向高呼反對彈劾的自己支持者表示感謝。25日，他給在憲法法院前面絕食28天的支持者打電話，表示“只有身體健康，才能一起扶正國家”，令其中斷絕食。但是，對於絕食後被送往醫院的前慶尚南道知事金慶洙和聚集在廣場敦促罷免尹總統的國民，他沒有發出任何信息。 尹總統的信息助長了兩個陣營的集結和對立。執政黨議員高喊，如果憲法法院贊成彈劾，應該“燒毀憲法法院”，在野黨議員則在“斬首尹錫悅”刀模型前拍照留念，搭乘了群眾心理之便。政治煽動泛濫，正在演變成暴力沖闖首爾西部地方法院事件等物理暴力事件。隨著兩個陣營的對立在憲法法院彈劾宣判日達到最高潮，有人擔心可能會引發最大的暴力事件。 讓來到廣場的市民重返日常生活，撫慰分裂的民心，團結起來，這難道不是作為領導人“扶正國家”的事情嗎?希望尹總統現在也能恢復在當選致辭中高喊的“團結政治”。

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