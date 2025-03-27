去年韓國移動結算比重52%，“實物卡”結算有所減少. March. 27, 2025 08:34. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據調查，隨著利用三星支付等移動設備的結算規模增加，利用實物卡的結算有所減少。 據韓國銀行26日發表的《國內支付結算動向》顯示，去年個人•法人的信用•借記卡（以專業信用卡公司和國內加盟店為標準）結算額平均每天為3萬億韓元，比前壹年（2.9萬億韓元）增加了1.7%。 從接近設備來看，去年利用移動設備等的結算規模平均每天為1.6萬億韓元，比前壹年增加了5.5%，而利用實物卡的結算規模平均每天為1.4萬億韓元，減少了2.3%。移動設備利用結算包括網上購物等使用移動設備的非面對面結算和在現場接觸移動設備終端機（信用卡終端機、QR碼閱讀器）等的面對面結算。 這是自2020年（-7.4%）以來，時隔4年利用實物卡的結算規模減少。利用移動設備等的結算在全體結算中所占的比重從2023年的50.5%增加到去年的52.4%。利用移動設備等的結算比重每年都在增加。 在利用移動設備等的結算中，以信用卡為基礎的“簡便支付”服務比重為51.1%，比前壹年（48.5%）有所增加。簡便支付是將信用卡信息提前儲存在移動設備等，通過密碼或指紋識別使用的服務。在簡便支付服務中，包括三星支付或Naver支付等信息通信技術（ICT）企業或智能手機制造商在內的金融科技企業提供的服務比重為70.3%，比前壹年（67.7%）有所增加。相反，信用卡公司的簡便支付服務使用比重從32.3%減少到了29.7%。

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