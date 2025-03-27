消息人士：“派往俄羅斯的朝鮮軍人，上繳四分之三以上工資”. March. 27, 2025 08:34. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，被派往烏克蘭戰爭的朝鮮軍人從俄羅斯獲得的工資中，有超過四分之三被朝鮮當局搶奪走。朝鮮軍人被投入到最大激戰地庫爾斯克戰場，作為“炮灰”被逼到絕境，其個人工資的大部分實際上相當於流入了朝鮮的核開發資金。 精通朝鮮消息的人士26日表示：“據我所知，派俄軍人人均月薪為2000美元（約合293萬韓元），但除其中400-500美元外，其余部分都上繳給朝鮮當局。”另一名精通朝鮮消息的人士表示：“據說還有相當多的朝鮮士兵根本沒有領到工資。”也就是說，俄羅斯當局支付的朝鮮軍人工資實際上被用於維持包括核開發在內的金正恩政權體制。去年10月，韓國國家情報院曾在國會情報委員會上報告稱，據了解，俄羅斯每月向朝鮮軍隊支付2000美元左右的費用。 朝鮮去年10月向俄羅斯派遣了由特殊部隊“暴風軍團”和偵察總局所屬的1.1萬多名兵力，同年11月投入前線，今年年初又增派了1000多名兵力。據悉，截至目前，包括數百名戰死者在內，死傷者達4000多人。 韓國情報當局還掌握到，朝鮮內部也傳出了這樣的消息，動搖正在擴散。朝鮮軍人被投入戰場4個多月後，朝鮮和俄羅斯都沒有正式承認派兵事實。國情院表示：“在朝鮮內部，盡管朝鮮當局封口不談，派兵消息也在暗中擴散。”

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