憲法法院沒有理由再推遲尹錫悅彈劾案宣判. March. 25, 2025 07:36. . 憲法法院24日以8名法官中5人駁回、2人退回、1人贊成的意見，駁回了國務總理韓德洙彈劾案。憲法法院認為，國會以過半數贊成票彈劾代行總統職權的韓德洙是合法的，但不存在足以罷免的違憲、違法行為。現在要求盡快宣判12月3日戒嚴事態本案的尹錫悅總統彈劾審判的呼聲越來越高。因為憲法法院連“優先處理”的尹總統彈劾案的宣判日程都沒有確定，國論分裂和社會矛盾日益尖銳。 很多人曾預測，2月25日總統彈劾案審判辯論結束後，到3月中旬為止將作出決定。這是考慮到了盧武鉉、朴槿惠前總統彈劾案在辯論結束後兩周內宣判的先例。然而，辯論結束已經一個月，何時宣判卻杳無音信。更何況，憲法法院在韓德洙案審判中，沒有對緊急戒嚴是否違憲違法、在彈劾理由中撤回內亂罪等與尹錫悅案重疊的爭論焦點做出判斷。從韓德洙案的裁決書來推測尹錫悅總統彈劾案審判結果的預測也落空了。 在尹錫悅案宣判一拖再拖期間，包括首爾市光化門和汝矣島在內，全國各地正在舉行大規模贊成和反對彈劾的集會。在憲法法院周圍，要求尹錫悅復職的支持者和敦促罷免的市民之間辱罵不斷，發生肢體沖突，一觸即發的緊張感正在流淌。再加上全國農民會總聯盟的拖拉機示威預告、部分極右油管博主威脅憲法法官的發言等，矛盾進一步激化。朝野政界以“如果總統彈劾被駁回，國家將滅亡”“向反國家勢力宣戰”等激烈發言助長了國論分裂。 一段時間以來，憲法法院通過11次辯論聽取了16名戒嚴相關人士的證言，並表示將把調查機關的調查報告作為證據予以采用。這意味著憲法法官們可以作出判斷的資料是充分的。憲法法院受理總統彈劾案已經過去100多天。總統彈劾案的裁決越是推遲，國論就越分裂，人們就越懷疑憲法法院是不是在看政界的眼色。事件越是重大、敏感，越要根據憲法、法律、證據進行嚴正的判斷。憲法法院沒有理由再推遲宣判，也不應再推遲宣判。

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