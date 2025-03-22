擁有10億韓元以上虛擬貨幣的“大戶”中，每2人中有1人是50歲以上的投資者. March. 22, 2025 07:22. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據調查，去年擁有比特幣等虛擬貨幣的國內投資者比壹年前增加了50%以上，超過了960萬人。每4名虛擬貨幣投資者中就有1名是50歲以上的人。 據共同民主黨議員安道傑21日從Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax等5家國內虛擬貨幣交易所收到的資料顯示，去年年末在這些交易所擁有可交易賬戶的投資者共有966.7023萬人（Korbit以9月末為準）。與1年前相比，增加了52.6%（333.3439萬人）。這些人擁有的虛擬貨幣規模為105.0107萬億韓元，超過了100萬億韓元。 特別是50多歲和60歲以上的投資者大幅增加。50多歲的投資者人數在去年年末達到175萬人，同比增加了56.4%。60歲以上的投資者也從同期的37.18萬人劇增到63.67萬人，增加了52.6%。 在擁有10億韓元以上虛擬貨幣的“大戶”中，每2人中有1人是50歲以上的人。去年年末，在5家交易所擁有10億韓元以上的9135名投資者中，50多歲的人有3215名（35.2%），60歲以上的人有1817名（19.9%）。50歲以上的大戶平均每人擁有價值21.5億韓元的虛擬貨幣。安議員強調：“為了保護投資者，應該盡早建立最低限度的限制基礎。”

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