房價猛漲，解除“土地交易許可限制”僅35天就推翻. March. 20, 2025 08:36. by 李祝福記者 bless@donga.com. 韓國政府和首爾市將“江南3區（江南、瑞草、松坡區）”和龍山區內的所有公寓指定為禁止6個月內全租購入的“差額投資”的土地交易許可區域。自上月12日首爾市將“蠶三大清（蠶室、三星、大峙、清潭）”從土地交易許可區域中解除後，時隔35天推翻了這壹規定，大幅擴大了限制區域。 土地交易許可區域以區為單位指定是自1970年引進制度以來的第壹次。隨著江南3區的房價上漲趨勢擴散到首爾全境，呈現出過熱現象，為了緩解市場的不安，采取了超強手段。越來越多的人指出，時隔壹個多月就推翻規制的搖擺不定的行為降低了政策信任，引發了市場混亂。 19日，首爾市和國土部等相關部門在政府首爾大樓舉行了房地產相關機構會議，並發表了包含上述內容的《住宅市場穩定化方案》。新土地交易許可區域的指定對象是位於江南3區和龍山區等4個區（110.65平方公裏）的約2200個公寓園區。住宅數量約為40萬套。 在許可區域，如果想購買土地面積超過壹定規模（居住地區6平方米，商業地區15平方米）的公寓，必須事先得到區廳長的許可。因為要實際居住2年，所以從根本上杜絕了差額投資。如果沒有許可就簽訂合同，就要處以2年以下有期徒刑或最高土地價格30%的罰款。 指定期限為6個月，從本月24日到9月30日。從24日以後簽訂的房地產合同開始適用。政府計劃，如果市場持續過熱，將延長江南3區和龍山區土地交易許可區域的指定期限，並追加指定附近地區。 通過新指定，首爾市土地交易許可區域面積將從52.79平方公裏增加到163.96平方公裏，增加2倍多。這相當於首爾市總面積的27%。上個月首爾市解除的“蠶三大清”面積為13.04平方公裏。但是，此次指定的面積為110.65平方公裏，比解除面積擴大了約7.49倍。 有人批評說，首爾市在壹個月內擴大指定土地交易許可區域，在上個月房價上漲憂慮較大的情況下強行解除，成為政策混亂的開端。韓國開發研究院（KDI）經濟信息中心所長宋仁浩指出：“預告了標準利率下調，在交易量增加的時期，隨著解除許可區域，市場混亂加重”，“隨著政策的變更，也失去了對今後政策的信賴度，這壹點更加致命。” 首爾市市長吳世勛在當天的新聞發布會上表示：“謙虛地接受了土地交易許可區域解除後，以江南為中心的房地產市場上漲的指責”，“因此，讓市民們擔心，很抱歉。”

한국어