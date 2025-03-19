白宮：“多虧了美國，法國才沒使用德語”……圍繞“自由女神”像展開神經戰. March. 19, 2025 08:44. by 金允真記者 kyj@donga.com. “法國人現在沒使用德語完全多虧了美國。要非常感謝這個偉大的國家（美國）。” 象征美法友誼的紐約著名“自由女神”像在特朗普第二屆政府上臺後成了兩國矛盾的象征。法國中間左派政黨“公共廣場”黨首、歐洲議會議員拉斐爾·格魯克斯曼（46歲）16日批評特朗普總統的親俄路線、減少海外援助等，主張“既然如此，就歸還自由女神像吧！。” 對此，美國白宮發言人萊維特17日反駁說：“二戰時法國被納粹德國占領，如果沒有美國參戰，就無法戰勝納粹德國。”有評價認為，此言直接提及法國的痛苦歷史（被納粹德國占領）和自豪感（法語），攻擊程度較高。萊維特貶低格魯克斯曼是“無名的低級政治家”，並強調：“絕對沒有歸還自由女神像的想法。” 自由女神像位於紐約自由島，是高93.5米、重204噸的大型雕塑。頭上戴著一頂長角的王冠，右手舉著火炬，左手抱著美國獨立宣言。該作品是由法國著名雕塑家弗雷德裏克·奧古斯特·巴托爾迪制作。 美國曾是英國殖民地，在18世紀後半期獨立戰爭期間，從英國的宿敵法國得到了很多幫助。兩國此後一直保持著友好關系。為紀念美國獨立100周年，法國用民眾捐款制作了該女神像，並於1886年作為禮物送給美國。1984年被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產。 格魯克斯曼認為，特朗普在終結烏克蘭戰爭的過程中與俄羅斯總統普京關系密切，並以“節約費用”等為由試圖削減美國的對外援助和科學預算。由此，他主張返還自由女神像，“這樣的話，留在法國更好。” 實際上銅像是不可能遷移的。但美聯社評價說，格魯克斯曼的發言顯示了特朗普的美國優先主義外交、親俄路線等給包括法國在內的整個歐洲帶來的沖擊波。特朗普從執政第一期起就強烈施壓要求歐洲增加防衛費分攤額，再次執政後與西歐的長期敵國俄羅斯密切接觸。對此，包括法國在內的歐洲主要國家為了應對特朗普，正在苦思大幅增加防衛費、加強自身核武裝的方案。

한국어