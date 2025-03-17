金賽綸方“要求金秀賢承認和故人在未成年時期交往並道歉”，金秀賢方“想親自向遺屬說明”. March. 17, 2025 08:23. by 金基潤記者 pep@donga.com. 上月去世的演員金賽綸的遺屬15日要求演員金秀賢及其經紀公司公開道歉。對此，金秀賢的經紀公司表示，“將親自見面進行說明。公開分辨是非是不合適的。” 故人的遺屬當天通過某YouTube頻道發表了內容為“除了金某和所屬公司金牌得主的正式道歉外，什麽都不要”的立場文。遺屬方面表示：“要求金秀賢承認與故人從未成年時期開始戀愛，並道歉”，“希望經紀公司就過去3年裏‘沒有交往’和3天前‘沒有交往’的部分進行正式道歉。” 遺屬還要求△對故人作為金牌得主創立成員做出的貢獻表示認可，並道歉△承認2022年向故人發送7億韓元違約金的內容證明及敦促償還等事實並道歉。 故人去年3月在自己的社交媒體上上傳了與金秀賢面對面拍攝的照片。對此，金牌得主否認交往說，“戀愛傳聞毫無根據。”最近，壹位遺屬主張“金秀賢從故人滿15歲的2015年開始與其交往了6年”，經紀公司回答說“這是毫無根據的謠言”。之後兩人的追加照片等被公開後，經紀公司表示，“在故人成年後的2019年夏天到2020年秋天交往了。” 金秀賢的經紀公司金牌得主在遺屬發表後表示：“故人母親正在經歷痛苦，我方認為任何安慰都不夠”，“只是和本公司想法不同。公開分辨是非對母親和故人都是不合適的。”接著又補充道，“管理層見面後會進行充分的說明。請聯系辦公室，謝謝。”

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