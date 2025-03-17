韓國“核主權論”剛擡頭，美國發出警告. March. 17, 2025 08:22. by 華盛頓=常駐記者申鎮宇、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 記者當地時間15日正式確認，美國在“敏感國家及其他指定國家名單”上新增加了韓國。前任拜登政府末期的今年1月初采取了上述措施。由此，有人指出，韓美在核能、人工智能等尖端技術領域的合作可能會部分受限。 美國能源部當天在媒體公告中說：“今年1月初將韓國追加為敏感國家名單的最低級別‘其他指定國家’。”不過，能源部表示：“列入敏感國家名單並不一定意味著與美國的敵對關系。目前美韓雙邊科學和技術合作沒有新的限制，期待通過美韓合作增進互利共贏。” 管理敏感國家名單的美國能源部一直以國家安全、核不擴散、地區不穩定、經濟安全威脅、支持恐怖主義等為由指定對象。其中，朝鮮、伊朗等反美國家被列為“支持恐怖主義國家”。中國、俄羅斯、臺灣、以色列、印度等沒有標記為“支持恐怖主義”，但一直被列入敏感名單。不過，它們究竟是像韓國一樣是其他指定國家，還是被分類為更高階段，美國沒有進行說明。 如果敏感國家名單按計劃在4月15日生效，訪問美國能源部下屬設施或在核能、人工智能等尖端技術領域的交流等方面可能會受到限制。美國能源部是負責能源產業、核燃料、核武器、戰略儲備油等的政府部門，成立於1977年，繼承二戰時開發核武器的“曼哈頓計劃”任務，執行核武器相關政策。 正如美國能源部的解釋，韓國與朝鮮等不同，被列為警戒水位較低的其他指定國家，即使下個月生效，目前進行的韓美科學技術合作等也不會受到中斷的損失。不過有人擔心，把同盟國韓國列入敏感國家名單本身就會對兩國的信任關系產生負面影響。韓國政府一消息人士表示：“美方在沒有事先商議的情況下，將韓國列入意想不到的名單，這本身就多少有些令人不快。” 韓國政府計劃，在了解美國把韓國列入敏感國家名單原委的同時，為在下個月生效前把韓國移出名單全力展開外交戰。據悉，產業通商資源部部長安德根將於下周訪美，與美國能源部長克裏斯·賴特會面。但外交界人士指出，美國將韓國納入敏感國家名單已經超過兩個月，韓國政府卻連相關情況都沒有掌握，這是問題所在。有人擔心，適逢彈劾政局，韓國可能錯過了外交應對的“黃金時間”。

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