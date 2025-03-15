朝野政黨加快推進年金改革，“領取額比例為43%”. March. 15, 2025 10:16. by 李知雲記者、金俊日記者、朴成民記者 easy@donga.com、jikim@donga.com、min@donga.com. 朝野政黨14日就將國民年金收入替代率（領取額）調整為43%達成了暫定協議。一直堅持收入替代率44%的共同民主黨當天表示，“將接受政府和執政黨的要求”。隨著以收入替代率1個百分點之差針鋒相對的朝野政黨縮小分歧，《國民年金法》修訂案有望最早在20日的國會全體會議上處理。 共同民主黨政策委員會議長陳聲准當天上午在首爾市光化門前舉行的現場最高委員會議上表示：“將接受國民力量黨和政府一直主張的收入替代率43%的修正案。”此前，朝野政黨就保險費率（繳納額）上調至13%達成了協議，但就收入替代率問題，國民力量黨主張占43%，共同民主黨則主張44%，一直針鋒相對。 作為讓步的條件，共同民主黨提出了保障國家支付明文化、擴大生育及軍隊服務信用、擴大低收入層保險費支援等。陳聲准表示：“（朝野政黨）已在保健福祉委員會上（就此三項）討論很長時間，也收集了相當部分的意見。據我所知，主管部門事實上也一直表示同意。因此，此次應該共同推進。”共同民主黨所屬的保健福利委員長朴柱民表示：“我認為全體會議上通過的時間是下周（20日）。” 國民力量黨政策委員會議長金相勛也立即召開記者會表示，“積極接受共同民主黨的提議”。金相勛表示：“基本上可以看作是接受，但附帶條件將與政府合理協商。”對於共同民主黨提出的3個條件，他表示，“這不是新提議，是已經包含在政府年金法案中的內容”，暗示了達成協議的可能性。國民力量黨還表示，將通過下周的朝野政協議會，重新討論編制補充預算案的問題。 不過，是否實行預計年金財政出現赤字時自動減少領取額的“自動調整裝置”等成為爭論焦點。執政黨的立場是，應該成立國會年金特別委員會，討論自動調整裝置，但在野黨的立場是“現在難以接受”。在年金特別委員會的組成過程中，圍繞是否明文規定“朝野協議處理”，兩黨意見出現分歧，預計將會經歷陣痛。 企劃財政部和保健福利部發表聲明說：“尊重朝野協議。將就在野黨提出的前提條件與國會進行緊密協商。”聲明說：“希望盡快設立年金特別委員會。特別是自動調整裝置必須在特別委員會上作為核心議題進行討論，有必要引進。”

한국어