特朗普也戰勝不了市場. March. 15, 2025 10:16. . “我總是對的。我們將迎來好景況。” 美國總統特朗普當地時間11日在白宮舉行的記者會上，就高關稅政策導致經濟停滯的擔憂提問做出了上述回答。當天的記者招待會是在10日美國納斯達克指數暴跌4%等紐約股市陷入極度恐慌之後舉行的，特朗普的斷言難以讓人接受。反而成為10日股市暴跌導火線的特朗普的“過渡期”講話更接近真相吧。他在9日接受親特朗普媒體福克斯新聞的采訪時，被問到是否預測今年經濟將陷入低迷時，回答說：“（高關稅政策）必然會有過渡期。我們要做的是重新創造美國財富的了不起的事情，這需要一些時間。”對此，投資者們解釋說，總統事實上承認了高關稅帶來的經濟蕭條的副作用，並全力押註於經濟下滑。 事實上，作為判斷經濟是否停滯的依據的美國經濟指標正在發出混亂的信號。其中，消費領域的下降趨勢非常明顯。據美國商務部透露，1月份個人消費支出環比減少0.2%，是自2021年2月（-0.6%）新冠疫情後約4年來的最大降幅。在生產領域，2月份美國制造業采購經理指數（PMI）比前一個月（50.9）下降0.6點，制造業狀況有所放緩。但是，由於高關稅，最令人擔憂的物價至今仍保持穩定。2月份美國消費者物價指數同比僅上升2.8%，低於市場預期。雇傭部門也在2月份增加了15.1萬個非農業部門的工作崗位，高於前一個月（12.5萬）。2月份失業率為4.1%，高於上個月0.1個百分點，但被評價為較好水平。 總而言之，美國消費和生產萎縮，物價和就業卻呈現比較堅挺的趨勢，在這種情況下，經濟主體的心理很有可能成為決定性的變數。問題是特朗普的關稅政策搖擺不定，增加了不確定性。加拿大外交部長喬美蘭甚至表示：“不能每30天就經歷一次這樣的‘精神病劇’。” 經濟中的不確定性刺激了消費者和企業的不安心理，使消費和投資萎縮。對次級抵押貸款的投資不安引發擠兌，引發經濟停滯的2008年全球金融危機就是代表性的事例。對此，2月份美國消費者信心指數比上個月下降7個百分點，創下2021年8月以來的最大跌幅，這是不尋常的跡象。 縱觀古今中外，沒有一個統治權力戰勝市場。如果特朗普想通過某種稅賦的關稅實現美國的財富，就有必要回顧亞當·斯密在《國富論》（1776年）中寫下的句子。“將國家從最低的野蠻帶到最高水平的富裕，需要的只有和平、輕稅和公正的法律執行。妨礙這一自然過程的所有政府，都是采用壓迫和殘暴的手段。”

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