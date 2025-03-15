現代制鐵進入“高管工資削減20%”的緊急經營體制. March. 15, 2025 09:27. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 現代制鐵將進入緊急經營體制。在內需不振和中國產的低價攻勢持續的情況下，美國唐納德•特朗普政府的鋼鐵關稅也成為現實，因此開始制定自救對策。據分析，由於工會罷工，生產出現問題也加重了困難。 現代制鐵14日表示，將實施削減20%全體管理人員的工資、簡化海外出差等節約費用的措施。另外，還在討論以全體職員為對象接受自願退休申請的方案。 現代制鐵對此解釋說：“這是為了企業生存而采取的特別措施。”隨著國內外不利因素的疊加，現代制鐵最近減少了浦項第二工廠的運轉。另外，以浦項工場技術職為對象，接受了自願退休和唐津制鐵所及仁川工廠轉換部署申請。 隨著國內建設景氣的惡化，厚板等的需求減少，行業狀況也不好。其中，外國產鋼鐵材料湧入，蠶食了市場占有率，提高了危機感。韓國政府決定對中國產厚板征收反傾銷關稅，並已著手調查中國、日本熱軋產品。此外，特朗普總統從12日開始對韓國等國家的鋼鐵產品征收25%的關稅，對出口競爭力的擔憂也在增加。 現代制鐵從去年9月開始與工會的工資協商也遇到了困難。公司提出了人均2650萬韓元的計件工資支付案，但工會拒絕了這壹提議，繼續進行罷工。工會要求支付相當於現代汽車集團水平的額外獎金，但公司認為，去年當期凈損失就達650億韓元，因此財務狀況不好，很難進壹步提高獎金。

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