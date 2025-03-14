巨大在野黨“獨斷專行”，不顧企業反對在國會處理《商法》修訂案. March. 14, 2025 07:35. by 尹多彬記者、郭道英記者、權具龍記者 empty@donga.com、now@donga.com、9dragon@donga.com. 在13日的國會全體會議上，共同民主黨等在野黨主導處理了財界反對的《商法》修訂案。經濟團體立即發表聲明反對，稱“這將使企業成為投機資本的獵物”。執政的國民力量黨向政府建議行使再議要求權（否決權）。 在當天下午舉行的全體會議上，在279名在席議員中，以185人贊成、91人反對、3人棄權的結果通過了《商法》修訂案。在野黨方面，除進步黨議員鄭惠曔投棄權票之外，其他議員都表示贊成。國民力量黨在全體會議之前以黨論決定反對，但權泳臻、金宰燮議員棄權。 《商法》修訂案的內容是，將董事承擔忠實義務的對象從公司擴大到股東，並義務引進電子股東大會。共同民主黨一直主張通過《商法》修正案保護小額股東，克服“韓國股票低估”現象。共同民主黨在國會法制司法委員會小委員會和全體會議上單獨處理了《商法》修訂案。共同民主黨核心相關人士表示：“《商法》修正案是尹錫悅總統、前國民力量黨代表韓東勛、金融監督院院長李蔔鉉都贊成的法案。” 相反，國民力量黨緊急對策委員長權寧世表示，“共同民主黨代表李在明嘴上高喊‘韓國英偉達’，但在共同民主黨推進的經濟秩序中，根本不可能實現”，並敦促“請共同民主黨馬上撤回破壞經濟的政策”。包括韓國經濟人協會、大韓商工會議所、韓國經營者總協會等主要經濟團體在內的財界也表明了反對立場。韓國經濟人協會表示：“希望對對韓國經濟和企業造成嚴重副作用、甚至有可能違憲的《商法》修訂案行使再議要求權。” 國會議長禹元植曾要求朝野協商《商法》修正案並擱置在2月27日全體會議上提交這一法案，當天在提交時表示：“據了解，過去3周朝野之間沒有進行像樣的協商。如果都只想著貫徹（各自的）主張，我認為那不是政治。” 另外，當天在在野黨主導下，對被疑“教唆信訪”的廣播通信審議委員長柳熙林的敦促辭職決議案及要求監查院監查案也在全體會議上獲得通過。組建討論國民年金改革的年金特委因“朝野未能縮小意見分歧”，最終未能處理。

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