三子女以上家庭可以在機場享受優先出國服務. March. 12, 2025 08:26. by 朴星民 min@donga.com. 從今年上半年（1~6月）開始，擁有3名子女以上的家庭可以在機場享受快速通道（優先出國）服務。另外，就公共租賃住宅入住問題，還將增加對生育及雙職工家庭的支援。 韓國低生育高齡社會委員會11日召開了由代總統崔相穆主持的第10次人口緊急對策會議，並發表了上述內容的“低出生率對策”。截止到今年6月，仁川、金浦、金海、濟州機場將引進針對3名子女以上家庭的快速通道。所有子女都是未滿19歲的未成年人，且父母和子女各壹人以上壹起出國時，可以使用優待出口。 由於每間客房最多只能入住4人，出於對酒店使用不便的多子女家庭的考慮，將放寬入住人員標準。與酒店業界進行討論後，決定擴大以多子女家庭為對象的客房，並推進在計算最大入住人數時排除嬰幼兒的方案。 公共租賃住宅中，以中產階層新婚、生育家庭為對象的新婚、新生兒Ⅱ類型的全租雙職工收入標準與買賣租賃壹樣，從城市勞動者月平均收入的120%上調至200%。選定買賣租賃和全租租賃入住者時，根據子女人數賦予的分數也將各提高1分。 企業向職員支付的養育支援金的勞動所得稅免稅限額也將上調。目前，與子女數無關，最多可免稅20萬韓元，但最早將從明年1月開始，將免稅限額提高到每名子女20萬韓元。

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