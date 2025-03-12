戒嚴事態100天，助長分裂的馬路政治. March. 12, 2025 08:26. by 安圭永記者、李相憲記者、李采完記者 kyu0@donga.com、dapaper@donga.com、chaiwan@donga.com. 3月12日是12月3日緊急戒嚴事態的第100天，但圍繞尹錫悅總統獲釋和憲法法院弹劾案審判的贊成和反對矛盾更加嚴重。共同民主黨從11日起在首爾市光化門舉行了敦促罷免尹錫悅的帳篷靜坐示威，全力展開了“場外鬥爭”。對此，國民力量黨也以親尹錫悅派為中心，在首爾市鐘路區憲法法院前開始了要求駁回弹劾尹錫悅的24小時接力示威。雖然要求國會承諾服從憲法法院判決、引導團結的呼聲越來越高，也有人批評說，進行街頭政治的政界反而助長了國民分裂。 共同民主黨和祖國革新黨等一起從當天起在光化門搭帳篷開始靜坐示威。共同民主黨所屬議員們計劃從當天開始每天晚上在光化門舉行集會和接力演講。“弹劾尹錫悅國會議員聯合”所屬的共同民主黨議員朴洙賢、閔炯培、金俊爀和進步黨議員尹鐘午當天下午在光化門帳篷開始了絕食示威。共同民主黨議員朴弘培、金文洙、全真淑在國會主樓前剃了光頭。12日，共同民主黨全體議員將從首爾汝矣島徒步行進到光化門。共同民主黨院內代表朴贊大表示：“為了阻止民主的崩潰，無論什麽都要做到。” 與此相對應，國民力量黨親尹錫悅派議員也從當天起在憲法法院前舉行了“對抗接力示威”。尹相現議員表示：“只有駁回弹劾，才能重新糾正大韓民國體制，重新恢復正常。”金善教、朴大出、張東赫等議員也將參加接力示威。 政界之所以走上街頭，是因為有分析認為，在尹錫悅弹劾案審判即將宣判的情況下，尹錫悅獲釋可能會對憲法法院的判決產生影響。當天，在首爾市中心和大學校園各處圍繞弹劾尹錫悅舉行了集會。由愛心第一教會牧師全光勛率領的“糾正大韓民國運動本部”從10日起占據了靠近憲法法院的安國站前的3條車道，舉行了反對弹劾的徹夜集會。敦促弹劾的陣營在光化門舉行了絕食示威和徹夜集會。大學校園也因圍繞贊成和反對弹劾的集會和矛盾而飽受煎熬。 慶北大學教授嚴基洪批評稱：“本來國民圍繞弹劾的分裂就很嚴重，政界卻在火上澆油。”仁川大學教授李俊漢（音）表示：“弹劾案審判應該交給司法界，國會應該忠實於民生本來的作用。”

한국어