“四人四色”Solo魅力，BLACKPINK成員們的“音樂MBTI”. March. 11, 2025 07:51. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 最近接連開始個人活動的女子組合BLACKPINK成員們展現了“4人4色”的魅力。繼去年最先進行個人活動的ROSÉ（朴彩英）掀起《APT.》熱潮後，上個月LISA和JISOO（金智秀）分別發行了正規專輯。再加上JENNIE（金智妮）本月攜首張正規專輯回歸，為Solo活動畫上了圓滿的句號。 下面我們來看壹下BLACKPINK成員們雖然聚在壹起時很強大很和諧，但是分散時卻展現出深厚魅力的Solo活動的特點。本文借助最近流行的“性格類型指標（MBTI）”進行了分析，但與成員們的實際MBTI無關。 ●大膽的JENNIE&熱情的ROSÉ 7日攜首張正規專輯《Ruby》回歸的JENNIE接近“大膽的統帥（ENTJ）”類型。先公開曲《Mantra》和《ExtraL》都包含了象征堂堂正正的女性團結的信息。特別是ExtraL的“女性支配這壹局（My ladies run this）”等歌詞中蘊含著果敢的女性領導力。 嘻哈基礎的主打歌《like JENNIE》也在“AI也無法模仿（AI couldn't copy）”、“在眾多名人中我的DNA”等歌詞中強烈展現了“K-POP的象征”的JENNIE的自信。大眾音樂評論家鄭敏在評價說：“JENNIE像LISA壹樣，既向往舞蹈流行音樂和嘻哈音樂，又想更加註重自己的故事，展現出作家主義的壹面。” 擁有感性嗓音的ROSÉ非常匹配所有MBTI中最能展開自由想象的“熱情仲裁者（INFP）”類型。去年12月推出的ROSÉ的首張正規專輯《Rosie》是以人類ROSÉ的隱秘故事為基礎的“講故事”專輯。與去年10月發行的先公開單曲《APT.》不同，有很多既抒情又包含深厚感情的歌曲。ROSÉ參與了全部歌曲的作詞作曲，充分展現了作為“創作歌手”的面貌。 特別是像講述與前戀人關系所經歷的感情消耗的《Toxic Till the End》壹樣刺激想象力的隱秘故事，十分引人註目。也有分析認為，這很好地反映了將泰勒•斯威夫特等自己的戀愛故事寫成歌曲的美國流行歌手的“成功公式”。 ●自由的LISA&多才多藝的JISOO具有強烈表演形象的LISA則很適合充滿活力的“擁有自由靈魂的藝人（ESFP）”。LISA尤其以經常登上海外大舞臺而聞名。繼去年10月登上時隔6年復活的美國“維多利亞的秘密表演秀”舞臺後，本月在K-POP歌手中首次在美國奧斯卡頒獎典禮上進行了演出。相對來說，似乎致力於國內活動的JISOO可以說是展開演技和歌曲等多方面才能的“萬能奇才（ISTP）”類型。她於上個月發行的第壹張迷妳專輯《Amortage》的主打歌《Earthquake》是典型的K-POP舞曲。同時從上個月開始她出演僵屍喜劇《新烏托邦》等，遵循了演技和唱歌並行的偶像們的活動公式。大眾音樂評論家朴熙雅表示：“JISOO與向往流行音樂的其他成員不同，展現了典型的K-POP。”評論界壹致認為，偶像組合各自單飛，像BLACKPINK壹樣以多種顏色取得成果是非常罕見的。有分析認為，這是因為每個成員都具備唱歌、跳舞、作詞、作曲等多方面的才能。朴評論家說：“BLACKPINK以堅實的國內外人氣為基礎，四名成員各自按照自己想要的方向很好地打造自己。”

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