尹錫悅獲釋加劇了分裂. March. 10, 2025 08:00. by 申娜莉記者、崔美松記者 journari@donga.com、cms@donga.com. 尹錫悅總統因法院取消拘留而獲釋，圍繞支持與反對彈核的沖突和分裂愈發激烈。尹錫悅獲釋後向支持者發出了集結的信息，執政的國民力量黨則強烈施壓憲法法院，要求駁回總統彈核案，在野的共同民主黨則預告將推動彈核檢察總長沈雨庭等人，以追究法院取消拘留尹錫悅的責任。首爾市內到處是大規模的朝野政界人士們參與的支持與反對彈核的集會，民心激烈碰撞。 法院7日下午2時決定取消拘留尹錫悅，28小時後的8日下午5點20分，檢察機關釋放了尹錫悅。檢察機關表示，雖然不會對法院取消拘留的決定提起上訴，但未來在尹錫悅因“內亂首領”罪名的刑事審判中，將就計算拘留時間並沒有問題等進行辯駁。 尹錫悅獲釋後，走出被羈押的首爾拘留所正門，向支持者揮手並握拳，隨後前往官邸。尹錫悅通過其律師團隊公開聲明：“感謝給我支持的眾多國民，特別是我們的未來壹代。” 國民力量黨借尹錫悅獲釋之機，加大了對憲法法院的施壓。該黨院內代表權性東說：“憲法法院參考法院（取消拘留）的決定，如果認為適法程序上存在不妥之處，應該重新啟動彈核案審判的辯論。”該黨議員羅卿援表示：“總統彈核案審判因撤銷內亂罪指控而存在重大瑕疵，應裁定駁回。” 共同民主黨則要求沈雨庭立刻辭職，並計劃推動起訴和彈核。該黨代表李在明表示：“執行內亂任務的部下都被拘留了，屬於死刑或無期徒刑的內亂首領卻因為程序上的問題、計算錯誤而獲釋，哪個國民能輕易接受？這在無形中也表明檢察機關是此次內亂事件的主要共犯之壹。” 法律界指出，為防止尹錫悅獲釋後引發的混亂進壹步擴散，憲法法院應盡早作出裁決。延世大學法學院教授韓相勛（音）表示：“盡管在心理和政治上，輿論可能有影響，但在法律上，是否拘留與彈核案審判完全無關。”他還表示：“如果裁決拖延下去，可能會加劇針對憲法法院施加影響的示威活動。”

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