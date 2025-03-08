“新常態”匯率導致物價大漲……政府“說話”不好使. March. 08, 2025 07:26. . 成為“新常態”的1450韓元上下的匯率正在擡高物價。上個月，包括汽油和柴油等在內的石油類價格比一年前上漲了6.3%。國際油價本身與去年2月相比沒有太大差異。盡管如此，韓國石油類價格上漲是因為匯率上漲了超過100韓元。上個月，韓元對美元的平均匯率為1445.6韓元（以下午3點半收盤價為基準）：1，比1年前高114.2韓元。從宣布緊急戒嚴的去年12月起，月平均匯率在1436韓元到1455韓元之間徘徊。 材料價格上漲，再加上匯率居高不下，食品企業紛紛上調價格。農心決定從17日起將袋裝辛拉面的價格上調50元為1000韓元。蝦條也上漲100韓元，需要1500韓元。CJ第一制糖從本月起將大型超市銷售的午餐肉價格上調9.8%。香腸、餃子等部分產品的價格也有所上漲。糕點企業SPC集團的巴黎貝甜已經在上個月將菠蘿包等價格平均上調5.9%。 匯率上漲的影響並沒有全部反映到物價上。韓國銀行在2月發表的報告中分析說：“匯率對消費者物價的影響在匯率變動後9個月時最大，之後呈減少趨勢。”特別是像最近這樣匯率的大幅上漲持續3個月以上時，從長遠來看，物價上漲率的上升幅度更大。如果高匯率持續下去，上調價格的企業會進一步增加，匯率對物價的影響也會擴大。 雖然政府出面克制上調價格，但說話並不好使。從2月中旬起，農林畜產食品部部長和次官接連會見食品、餐飲企業，囑咐他們盡量減少上調價格的因素。但價格上漲的加工食品目錄卻連日增加。有人指出，趁著戒嚴、彈劾政局導致政府的“掌握”減弱的機會，企業們正在提高價格。2017年彈劾前總統朴槿惠時，食品企業也爭先恐後地擡高價格。 這與1年8個月前形成了鮮明對比。當時，政府以主要原料小麥價格下降為由，表示有必要下調方便面價格，方便面企業時隔13年再次下調了價格。雖然小麥價格有所下降，但當時韓元兌美元的匯率也達到1300韓元左右，高於前一年。上個月，國際小麥平均價格為每噸212美元（SRW基準），2023年7月還要高，為249美元。企業們從本月起上調方便面價格，並指出原因是匯率和原材料費用上漲，但原材料費用並沒有全部上漲。 如果食品價格上漲，低收入家庭的負擔將更加沈重。因為收入越低，夥食費在收入中所占的比重就越大。去年第四季度（10月-12月），收入下遊20%的第一等級家庭用於夥食費的金額達到全體可支配收入的45%。收入前20%的家庭中，這一比重僅為15%。既然要求克制漲價已無法實現，就應該尋找減少低收入家庭負擔的實際方法。總不能出現飯錢不夠的人連拉面也吃不起的說法吧。

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