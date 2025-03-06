特朗普將安保和關稅進行捆綁，向韓國發出“同盟賬單”. March. 06, 2025 07:42. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國總統特朗普當地時間4日在華盛頓美國國會舉行的第二屆執政期間首次參眾兩院議會聯合演講中聲稱，“韓國的平均關稅率是（美國的）4倍。”針對展開全球霸權競爭的中國，他提到中國的關稅率是美國的2倍，然後立即直指韓國是“4倍”。 韓國和美國根據自貿協定，98%的商品實際上以零關稅進行交易。盡管如此，美國還是毫不掩飾地流露出以下看法：相比最大的安全、經濟威脅國中國，同盟國韓國的關稅率問題更大。因此有人擔心，美國今後以附加價值稅和各種限制等非關稅壁壘的名義向韓國投下“關稅炸彈”的可能性增大。特朗普政府預告，對韓國核心對美出口產品汽車、半導體等征收“按品種分類關稅”和“對等關稅”的時間，將於4月2日實施。 特別是，特朗普當天還表示：“美國以軍事和多種方式向韓國提供巨大援助，但還在發生這樣的事情。”他把“美國軍事援助”和關稅問題聯系在壹起。對此，也有分析認為，這暗示了作為今後駐韓美軍駐紮等安保相關支援的代價，在貿易上要求讓步的可能性。 特朗普還說：“應該去除《半導體法》和剩下的壹切。”拜登政府決定根據該法案向增加美國投資的半導體企業等發放補貼，但特朗普強調了將廢除該法律的意誌。此前為了得到半導體法的優惠，致力於美國國內投資的三星電子、SK海力士等韓國企業的損失也將增大。 特朗普表示，“將恢復包括建造商船和軍艦在內的美國造船產業”，並將在白宮內新設“造船專管局”。此舉表明，要在美國造船業衰落、海軍供艦能力大大低於需求的情況下重振造船產業的意誌。為此，特朗普第二屆政府此前多次提到，韓國造船企業的技術和資本投資至關重要。因此有分析認為，韓國今後在與美國的關稅相關協商中，可以把“造船合作”作為重要籌碼。 特朗普表示：“正在阿拉斯加建設世界最大規模之壹的巨大天然氣管道”，並稱韓國、日本等國正在對此投資數萬億美元。韓國政府消息人士表示：“韓國參與該項目也可以作為免除關稅等貿易協商的籌碼，因此正在密切關註。”

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