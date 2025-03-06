“伯父宋夢奎的作品在朝鮮遭搜查並燒毀”. March. 06, 2025 07:42. by 金素敏記者 somin@donga.com. “聽說伯父（宋夢奎）寫的文章在我們家有壹大包。” 獨立運動家宋夢奎先生（1917-1945，照片）的侄子宋時演（音，56歲）4日在接受《東亞日報》的電話采訪時做出了上述表示。宋時演的父親是詩人尹東柱的堂兄弟、與宋夢奎先生相差14歲的弟弟宋友奎（音，1931-2008）。宋時演原來居住在朝鮮鹹鏡北道，出逃後於2007年來到韓國。他說：“爺爺把伯父的壹大包文字藏在衣櫃深處保管，但因為不時遭到搜查，最終燒掉了。” “當然沒什麽壞話，但在朝鮮，他們說是什麽就是什麽嘛！我聽說，爺爺覺得‘搞不好會對子女的未來造成傷害’，所以燒掉了。” 包括兩次被從中國遣送回朝鮮在內，宋時演在外漂泊3年時間，壹直把宋夢奎的中學影集和照片珍藏在懷裏。據宋時演說，他小時候經常聽爺爺提起早逝的大伯。他說：“伯父很聰明，能說會道。去日本留學的時候，他也說‘如果不答應，我就自殺。了解日本才能戰勝日本’，說服了爺爺。” 據說，他在朝鮮上學時沒有學過尹東柱的詩。到了中國，尹東柱的妹妹尹惠媛女士送了他壹本，才第壹次讀到。 “當時第壹次讀到《數星星的夜晚》，心想‘怎麽能寫出這麽美麗的詩’。” 宋時演計劃參加7日為紀念伯父宋夢奎先生逝世80周年在首爾西大門區延世大學尹東柱紀念館舉行的獻花儀式。

한국어