在美國，應該以美國方式與特朗普會面. March. 05, 2025 07:54. . 只是沒有槍聲罷了，特朗普發動的戰爭、各自逃生的“新常態”拉開了帷幕。在當地時間2月28日向全世界直播的特朗普-澤連斯基會談中，他赤裸裸地暴露出自己不是維護世界和平的領導人，而是為本國納稅人坐在談判桌上的談判者。 韓國也余時無多了。特朗普上個月宣布：“正在討論對半導體和醫藥品的關稅。關稅將達到25%或更多。”美國自世界貿易組織1997年簽署信息技術協定以來，沒有征收半導體關稅。這是美國28年來首次對半導體亮劍。 讓我們回顧以往來估計其威脅程度。20世紀80年代，日本半導體在美國主導的半導體市場上慢慢成長起來，以1985年為起點開始威脅美國。對此，美國總統裏根以本國半導體產業協會的請願為借口，展開了大規模的傾銷調查。1986年，日本簽署了屈辱的《美日半導體協定》。美國以協定為借口，持續進行出口限制和關稅施壓，日本半導體逐漸衰落。借此機會，依靠美國支援成為新興半導體技術國的國家就是韓國。 讓我們再回到2025年的特朗普。雖然幾乎所有產業領域他都在揮刀相向，但對韓國最具威脅的是半導體。在此期間，對美出口的依賴度也增大了。在韓國半導體出口總額中，美國和臺灣（經由臺積電出口到美國）的比重從2020年的13.9%升至去年（1-11月）的21.7%。相反，出口中國的比重從40.2%降至33.3%。 曾經是出口窗口的中國今後也將進一步關閉大門。特朗普不僅阻止了本國尖端企業向中國出口，還將對與中國有交易關系的企業的投資進行縝密審查。最重要的是，中國半導體的自力掘起非同尋常。 39年前的日本和現在的韓國只有一個不同。1986年，當時美國半導體產業協會向政府請願，要求抓住日本半導體。目前，美國半導體業界以“我們也都會死”為由，反對制裁。這是因為，我們已經緊密地纏繞在全球供應鏈上，掌握著英偉達所必需、蘋果必需的、不可替代的高帶寬內存（HBM）和動態隨機存取存儲器（DRAM）。 特朗普拉開的各自逃生新常態，將經由歐洲延伸到亞太。如今在德國，右派再次執政，極右政黨成為第二政黨。看到澤連斯基的屈辱，歐洲也感到心寒。一直向上面對朝鮮、更向上面對中國，只依靠韓美同盟和技術力的韓國，只要更換主語，就會出現同樣的情況。 一名咨詢企業如何應對特朗普的律師事務所相關人士表示：“就像抖音的事例一樣，最終應該成為在美國就以美國方式成為特朗普不可替代、不可談判的存在。”現在不是企業放聲呼籲“全世界不能只有我們這樣”的規制也跟著輿論試探，右轉左轉的時候。現在，即使是為了面對特朗普，也要在磨練半導體、汽車、造船等我們的武器上凝聚國論。雖然歷史在重演，但強小國的生存之道始終如一。

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