拿到博士學位，30%處於無業狀態“歷屆最多”…未滿30歲的青年博士，近壹半無業遊民. March. 03, 2025 07:21. by 世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，去年獲得博士學位的10人中有3人處於“無業”狀態。未滿30歲的博士中，近壹半沒有找到工作或甚至沒有進行求職活動。即使獲得了博士學位，壹半左右的年薪也不到6000萬韓元。 2日，據韓國職業能力研究院的《2024年國內新博士學位獲得者調查》報告顯示，在新博士學位獲得者中，回答處於未就業狀態或非經濟活動人口的人占29.6%。這是自2014年開始相關調查以來的最高水平。沒有找到工作的未就業者的比率為26.6%，不工作也不求職的非經濟活動人口的比率為3.0%。這是以全國大學2023年8月和2024年2月畢業的博士學位獲得者為對象進行的問卷調查結果，去年有1.0442萬人回應了調查。 據分析，雖然獲得了博士學位，但近30%的人處於無業狀態，是因為缺乏為高學歷者的優質、高工資工作崗位的現實產生了很大的影響。特別是未滿30歲的博士學位獲得者近壹半處於無業狀態。去年獲得博士學位的未滿30歲的537名應答者中，無業人員占47.7%。這也是開始相關調查後比例最高的壹次。未就業者的比率為45.1%，非經濟活動人口為2.6%。 據調查，找到工作的就業者近壹半也只獲得了2000萬~6000萬韓元的年薪。就業的受訪者（7347人）中，27.6%的受訪者表示“收入不到2000萬~4000萬韓元”，19.8%的受訪者表示“收入不到4000萬~6000萬韓元”。年薪超過1億韓元的人僅占14.4%。 從專業來看，回答收入不到2000萬韓元的專業在藝術及人文學（25.5%）中最高。在教育（17.3%）、服務（15.0%）、社會科學•媒體及信息學（12.7%）方面，年薪不到2000萬韓元的人也超過了10%。年薪超過1億韓元的博士比率在經營、行政及法律（23.5%）中最高。保健及福利（21.9%）、信息通信技術（20.3%）專業博士的年薪在1億韓元以上的比率也較高。

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