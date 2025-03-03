韓國股市反彈，海外投資散戶重返國內股市. March. 03, 2025 07:21. by 姜宇錫記者 wskang@donga.com. 據調查，從國內轉移到海外的個人投資者上個月回到了韓國股市。據分析，進入今年以來，隨著國內股市收益率比主要國家高的情況持續，海外投資誘因減少。 2日，據韓國交易所透露，從上月1日到26日，個人投資者在國內股市共進行了547.1867萬億韓元的交易（買入額和賣出額的總和）。雖然還剩下2個交易日，但早早超過了1個月前的總交易額（422.4294萬億韓元）。個人日均交易額為30.3993萬億韓元，比1月份（23.4683萬億韓元）增加了近7萬億韓元。這是自去年6月（31.2810萬億韓元）以來，時隔8個月，個人在韓國股市的日均交易額首次超過30萬億韓元。 同期，個人在海外股市的投資有所減少。據韓國預托結算院SEIBro透露，上月1日至26日，韓國國內投資者合計交易額為477.8896億美元，比1月份（598.5087億美元）減少了120.6191億美元。 個人投資者回到國內股市的主要原因是高收益率。從年初到上月26日，KOSPI（韓國綜合股價指數）和科斯達克指數分別上漲了10.07%和13.75%。同期，不僅超過美國道瓊斯指數（2.46%）、標準普爾500指數（1.49%）、納斯達克指數（-1.07%），還大幅超過了日本日經225（-2.96%）、中國上海綜合指數（3.61%）等主要國家的收益率。 但是證券界預測，持續兩個月的國內股市的好勢頭今後或將很難持續下去。美國總統唐納德•特朗普突然宣布對中國、墨西哥、加拿大的追加關稅政策後，上月28日韓國綜合股價指數在壹天內暴跌3.39%。 iM證券研究員李雄燦（音）表示：“下個月初，美國將發表以全世界國家為對象的相互關稅”，“流出美國的投資資金流入的歐洲、香港股市等，預計短期過熱的可能性也是提高國內股市變動性的因素。”

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