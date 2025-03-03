戒嚴事態3個月，“分裂的日常化”. March. 03, 2025 07:21. by 黃亨俊記者、李采完記者 constant25@donga.com、chaiwan@donga.com. 在尹錫悅總統彈劾案判決前夕的1日，首爾各地舉行贊成和反對彈劾的集會，民心發生了沖突。大舉參加贊反彈劾集會的朝野政界人士用厭惡發言和陰謀論加劇了分裂和矛盾。由於尹錫悅暗示不服憲法法院判決的可能性，韓國社會陷入了矛盾的黑洞。有人批評說，作為憲法精神根源的“三一節”遭到了煽動政治的玷汙。 據警方透露，1日在首爾市光化門和汝矣島等地舉行的反對彈劾集會共聚集了11.82萬人，景福宮前和憲法法院附近的贊成彈劾集會共聚集了3萬人。朝野政黨議員們走上馬路，對強硬支持層發表了極端發言。在光化門反對彈劾集會上，站在講臺上的國民力量黨議員徐千浩針對高級公職人員犯罪調查處、中央選舉管理委員會和憲法法院表示，“必須全部搗毀。砸碎吧！”前國防部長金龍顯在通過律師公開的獄中書信中要求，“立即處決主導非法彈劾案審判的（憲法法官）文炯培、李美善、鄭桂仙。”這是在煽動支持層不接受憲法法院判決結果和采取報復行動。 共同民主黨代表李在明在首爾市鐘路區憲法法院附近的贊成彈劾集會上表示：“如果當時內亂之夜持續下去，我可能會在前往延坪島的深海某處成為螃蟹的食物。”他提到涉嫌參與緊急戒嚴的前情報司令盧相元手冊中記載的所謂“白翎島行動”，以此來刺激支持層。祖國革新黨院內代表黃雲夏表示：“（尹總統）撒各種謊耍小聰明，就像某位神父說的那樣，是在‘狗X瘋狂’。” 矛盾和分裂還擴散到了大學校園等地。有人指出，3日是啟動緊急戒嚴的第3個月，但隨著尹錫悅拒絕道歉，並把彈劾定性為“巨大在野黨的內亂陰謀”，贊成和反對彈劾的矛盾正在“新常態”。 中央大學政治國際學系教授崔英鎮（音）表示：“由於政治兩極化和矛盾的日常化，韓國社會現在處於既沒有雙方討論也沒有努力縫合的心理戰內戰狀態。”他預測稱：“如果這種情況長期化，將會阻礙國家功能，進入政治無能、社會無能的狀態。”

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