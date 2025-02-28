特朗普：“歐盟企圖敲詐美國……汽車等所有產品均征收25%關稅”. February. 28, 2025 08:27. by 李智允記者 ﻿asap@donga.com. “歐盟是為了‘敲詐美國’而成立的。” 美國總統特朗普26日在華盛頓白宮舉行的第二屆政府首次內閣會議上，對歐盟進行了不加修飾的批評。他表示，歐洲主要國家沒有充分進口美國產汽車和農產品，“包括歐洲產汽車在內，實際上即將對所有產品征收約25%的關稅”。 特朗普此前已表示將對邊境友邦加拿大和墨西哥征收高額關稅，並露骨地偏袒率先入侵烏克蘭的俄羅斯。有評論認為，這樣的特朗普又強烈批評另一個核心友邦歐盟，明確表示將征收高額關稅，美國現有的外交及貿易政策正在徹底動搖。 歐盟對此表示強烈不滿。歐盟委員會負責貿易事務的發言人奧爾洛夫·吉爾針鋒相對地表示：“歐盟是世界上最大的自由市場，對美國也有利益。面對無法正當化的貿易壁壘，將果斷、立即予以應對。” ● 貿易逆差高達100萬億韓元，攻擊歐盟 特朗普當天對美國最大貿易夥伴歐盟進行了強烈譴責。他說：“美國在歐盟出現了3000億美元（約435萬億韓元）的貿易逆差。歐盟一直在以不同於加拿大的方式利用美國。”他還說，“他們不接受我們的汽車和農產品”，主張歐盟是為了敲詐美國而成立的組織。 據美國貿易代表辦公室透露，去年美國對歐盟的貿易逆差為2356億美元（約合342萬億韓元）。這比特朗普所稱金額少100萬億韓元以上。有評價認為，特朗普如此誇大其詞，也表現出了他對歐盟的否定看法。 特朗普就歐盟實施報復關稅的可能性表示：“不可能成功。如果美國與他們斷絕交易，贏的是我們。我們是所有人都希望的‘金罐子。”分析認為，這是在強調在經濟實力和軍事力上占優勢的美國可以令所有貿易對象屈服的“實力邏輯”。 特朗普當天還混淆了針對墨西哥和加拿大預告征收25%關稅的日程。特朗普當初表示，將從3月開始對兩國征收關稅，但當天表示，“將從4月2日開始征收”。 但美國商務部長盧特尼克隨後在接受福克斯新聞臺采訪時更正說，將於3月生效的25%關稅是對兩國未能有效打擊非法移民和芬太尼毒品的懲罰性性質，總統提到的4月關稅是兩國在貿易方面不公平對待美國而產生的“對等關稅”。當天，主導特朗普第二屆政府貿易戰的美國貿易代表賈米森·格裏爾也獲得了參議院的批準。 ● 維持臺灣防禦的“戰略模糊性” 特朗普當天還強調了對外關系的交易性接近方法。特別是對於被認為是美國最大競爭者兼安全威脅的中國，他表示：“希望他們（中國）向美國投資……會與中國做些什麽。”對此，有分析認為，這是在暗示經濟合作意向。 當被問到如果中國進攻臺灣，美國是否會保衛臺灣時，特朗普回答說：“我不會回答。絕對不想處於那種（尷尬的）立場。”他在2023年9月接受NBC采訪時也對類似的問題表示：“我不會說的。說出來就是白給。” 1979年與臺灣斷交、與中國建交的美國，既支持“一個中國”原則，又堅持向臺灣出售武器、加強軍事合作的所謂“戰略模糊”政策。 不過，特朗普強調：“中國不能夠利用我們。”這再次表明了他不會坐視去年達2954億美元（約428萬億韓元）的對華貿易逆差、中國產能過剩及低價出口的立場。 對於被批評為“掠奪弱小國家”的烏克蘭礦物協定，他強調：“這將增加美國的財富……今後也會成功達成這樣的交易。”

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