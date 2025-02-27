死亡者多於出生者，韓國總人口連續5年減少. February. 27, 2025 08:08. by 世宗=鄭順九、朴京民記者 soon9@donga.com. 去年合計出生率上升至0.75名，時隔9年再次反彈。但是，由於死亡者多於出生者，因此總人口連續5年保持自然減少。 26日統計廳發表的《2024年出生•死亡統計》顯示，去年韓國新生兒數為23.83萬名，與前壹年相比增加了3.6%，從2015年開始連續8年急劇減少的數值出現了反彈。以2015年（1.24名）為頂點，2023年下降至0.72名的合計生育率也在去年小幅上升。 這種變化是由結婚件數的增加趨勢引起的。去年結婚件數為22.2萬件，比壹年前增加了14.9%。統計廳人口動向科科長樸賢貞表示：“我認為，呈現歷史最高增長率的婚姻件數對出生率的反彈起到了最大的作用。” 政府預計這種趨勢會持續壹段時間。低生育高齡社會委員會副委員長朱炯煥在當天的記者招待會上解釋說：“預計今年新生兒數將達到25萬名左右”，“合計生育率也將達到0.79名左右。” 但也有人指出，此次出生率反彈是人口結構帶來的錯覺效果。韓國的新生兒數在80年代後期下降至60萬名左右，之後又開始反彈，從1991年到1995年壹直維持在70萬名左右。這個時期出生的人現在構成出生率高的30歲出頭人群，出生率壹下子上升了。 去年死亡人數為35.84萬名，比前壹年（35.25萬名）增加了5900人（1.7%），人口自然減少從2020年開始已經持續了5年。在此期間，相當於首爾恩平區人口（約46萬名）的45.6萬名消失了。 梨花女子大學經濟學系教授石炳勛（人名音譯上同）強調表示：“從中長期來看，應該將集中在首爾和首都圈的資源分散到至少兩個大城市，謀求婚姻的最大絆腳石—房地產價格的穩定。”

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