引發強烈幻覺和暴力的“新型毒品”在韓國首次被揭發. February. 26, 2025 07:28. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 韓國國立科學搜查研究院25日表示，檢測出了全世界從未報告過的新型毒品，並查明了化學結構。據悉，該毒品的化學結構與最近在世界範圍內擴散的氯胺酮（ketamine）相似。 國立科學搜查研究院找到的新型毒品類是化學結構為“2-fluoro-2-oxo-PCPr”，具有強烈致幻效果的苯環己派啶（Phencyclidine•PCP）系列。苯環己派啶是壹種被稱為“天使粉”的強力麻醉藥和致幻劑。中毒後會出現幻覺、妄想、暴力行為等。最近在國內和美國等世界上擴散的動物用麻醉劑“氯胺酮”也是苯環己派啶的壹種。 上月末，忠南天安西北警察署開始對該毒品進行分析。據悉，當時警方掌握的白色粉末形態的相關藥物是通過利用Telegram等交易藏匿毒品的“投擲手法”流通的。警方委托國立科學搜查研究院分析其成分，但發現與現有的毒品類不壹致。國立科學搜查研究院相關人士解釋說：“第壹次檢查時，由於與現有的毒品類不壹致，所以以為不是毒品，但考慮到以典型的毒品交易‘投擲手法’流通，所以著手分析其化學結構”，“分析結果顯示，這是外國也沒有數據庫的新型毒品。” 據國立科學搜查研究院透露，該毒品類與2023年在首爾龍山區發生的“現任警察公寓墜落死亡及集體毒品聚會事件”中檢測出的毒品類具有相似的化學結構。據悉，當時從死亡的警察身上檢測出的毒品是“2-fluoro-2-oxo-PCE”結構。國立科學調查研究院相關人士解釋說：“新型毒品的特點是，稍微改變結構，避開限制擴散。” 國立科學調查研究院分析該毒品類期間，首爾、仁川、京畿水原、全北等全國各地同時收到了對該藥物的分析委托。國立科學調查研究院計劃，將研究結果與國內外相關機構共享，為迅速應對提供支援，並向國際學術雜誌（SCI級）投稿包含相關內容的論文。

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