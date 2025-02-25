SM時隔5年推出的新女子組合“Hearts2Hearts”正式出道. February. 25, 2025 08:00. by 史智媛記者 4g1@donga.com. SM娛樂繼2020年的AESPA組合之後，時隔5年推出了新的女子組合。 女子組合“Hearts2Hearts”24日在首爾廣津區Yes24 Live Hall舉行了Showcase，宣告正式出道。Ye-on、Stella、Yuha、Ian、A-na、Juun、Carmen、Jiwoo等8名成員。這是SM娛樂繼2007年出道的少女時代（9名）之後，時隔18年再次出現如此大規模的女子組合。“Hearts2Hearts”成員Ian表達了堅定的抱負：“能夠在SM公司創立30周年的特別年份出道，感到非常高興”，“想成為SM的未來。” 身穿校服登場的Hearts2Hearts當天首次在舞臺上演唱了出道曲《The Chase》。這是壹首夢幻般的聲音和主唱融合在壹起，營造出神秘氛圍的歌曲。用都市的感覺轉換氣氛的後半部的貝斯聲尤其令人印象深刻。利用人數較多的組合特性的舞蹈也非常突出。 出道曲《The Chase》包含了“我要自己開辟前進的道路”的信息。SM 熱門歌曲作曲家Kenzie參與了作曲和作詞。英國節奏布魯斯（R&B）女子組合FLO也參與了作曲，從出道前開始就成為了話題。當天公開的MV中，講述了前往學校現場學習的8名成員在經歷神秘事件後，脫離了既定道路的故事。 隊長Jiwoo說：“隊名是‘從心到心’的意思，所以想用飽含真心的音樂與粉絲們融為壹體。”Juun在談及出道後的目標時表示，“壹定要獲得壹生只有壹次的獎項—新人獎。” 來自印度尼西亞的成員Carmen說：“在電視上看了少女時代的《The Boys》後挑戰了試鏡”，“家人和朋友們也祝賀了我的出道。”

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