“希望領養布丁能給遺屬們帶去小小的安慰”. February. 21, 2025 07:50. by 李亨胄 peneye09@donga.com. “希望能用愛心養大布丁，給濟州航空客機慘案的遺屬們帶去壹點小小的安慰。” 領養因全南務安濟州航空慘案而失去主人家人的伴侶犬“布丁”（據推測是雌性•2歲）的尹貞恩（62歲•京畿河南市）和李世鐘（62歲）夫婦20日對本報記者如是說。 布丁是濟州航空事故179名犧牲者中年齡最大的裴某（80歲）養的伴侶犬。居住在全南靈光的裴某和大女兒、6歲外孫女等壹家8口壹起去泰國曼谷旅行，遭遇了不幸事件。失去家人照顧的布丁在1月初被動物保護團體Care救助，臨時保護了40多天。 尹某夫婦於13日領養了布丁。尹某說：“濟州航空客機慘案發生時，我心痛得流下了眼淚，想趕往務安國際機場做夥食誌願服務，但沒能做到。因為感到抱歉，所以領養了布丁，會像家人壹樣照顧它。” 夫婦的女兒李秀婉（32歲）表示：“布丁是非常善良、聽話的伴侶犬”，“不僅是擦腳，連擦耳朵、眼睛也很配合，喜歡聽稱贊的話。好像是在以前的家裏得到家人和居民的愛長大的。” 他們壹家每天3次，最長2個多小時在公寓的庭院裏陪著布丁壹起散步。因為布丁很喜歡散步。對布丁來說，覺得家裏的大理石地板不好，就鋪了墊子。家人們說，布丁知道事情的原委，更讓人心疼，彼此有了感情。 女兒秀婉說：“布丁很快就敞開心扉了。還跟我們家逗樂兒。希望布丁的痛苦能夠得到治愈。”聽到布丁被領養的消息後，居住在全南靈光的故鄉居民們表示，“即使現在，布丁也找到了能夠得到照顧的新家人，真是萬幸。”

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