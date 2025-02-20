“殺害荷娜的教師在犯罪當天搜索兇器和殺人報道”. February. 20, 2025 07:56. by 金兌泳 live@donga.com. 經確認，本月10日在學校用兇器殺死金荷娜（8歲）的教師明某（48歲）在犯罪當天在網上搜索了犯罪工具和殺人事件相關報道。警方以上述情況為基礎，認為明某計劃犯罪的可能性很大，正在展開調查。 19日，正在調查金某被殺事件的警察專門調查組表示，經確認，明某從事件發生日（10日）數日前開始到當天為止，搜索了犯罪工具和多起兇殺案報道。此前的11日，扣押搜查明某居住地的調查組分析明某使用的手機取證資料等，調查了有關犯罪工具的搜索記錄等。此外，還確認了搜索過去有關殺人事件的報道的事實。據悉，調查組以明某的個人手機、1臺家用電腦、3臺學校電腦等為對象，結束了取證儀式。 此外，警方認為，以犯罪工具準備過程、相關人士的陳述、通話明細等為基礎，明某實施了計劃犯罪，正在展開調查。明某在犯罪當天下午開車到離學校2公裏左右的廚房用品店提前買來了犯罪時使用的兇器。包括刀刃（16厘米）在內，兇器總長度為28厘米。 專門調查組為了進壹步找出計劃犯罪證據，正在調查明某的診療記錄和家庭、職場、社會生活等多種範圍。但是，可以確認直接犯罪動機的嫌疑人面對面調查除了犯罪當天得到供認外，沒有其他進展。明某在犯罪後接受了自殘靜脈縫合手術，目前正在大田西區某大學醫院的重癥監護室戴著氧氣呼吸器接受治療。調查組相關人士表示：“目前很難進行當面調查。為了盡快進行調查，正在隨時確認明某的情況。”

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