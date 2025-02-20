因“強制遣返脫北漁民事件”被起訴的鄭義溶和徐薰壹審宣判延期. February. 20, 2025 07:56. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 因文在寅政府時期的“強制遣返脫北漁民”事件而被起訴的文在寅政府安保部門人士在壹審中被判有期徒刑緩期執行。 19日，首爾中央地方法院刑事合議21部（部長法官許景武）對涉嫌違反《國家情報院法》等罪名被起訴的前國家安保室室長鄭義溶和前國情院院長徐薰判處有期徒刑10個月，對前總統秘書室室長盧英敏和前統壹部長官金煉鐵判處有期徒刑6個月。延期宣判是指雖然承認有罪，但會推遲壹定時間判刑的判決。兩年後，即視為刑期失效。 他們涉嫌在2019年11月被指殺害16名同僚船員的2名脫北漁民表明歸順意向後，強行將他們送回朝鮮，於2023年2月被不拘留起訴。理由是犯下重大非政治性犯罪的這些人不屬於保護對象。19日，審判庭對被告人指出，“雖然需要根據對犯下兇殘罪行的供認進行慎重的法律審查，但是過分強調迅速性，所以從被抓獲時間起僅過兩天就決定遣返，僅過五天就實際遣返了被告人”，“這是違法行為。” 但是考慮到被告人的決策背景和分裂後制度不完善的情況，決定延期宣判。審判部解釋稱，“在韓朝分裂後形成的對決意識尚未擺脫的情況下，大部分制度都構建好了，但對於類似事件的法律方針還沒有完全制定出來，如果類似事件再次發生，不能保證不會反復出現同樣的混亂”，“我們懷疑，在制度改善是首要任務，但在尚沒有這樣做的情況下，只處罰負責相關業務的人是否正確。”

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