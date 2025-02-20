對特朗普攻擊新聞工作者的擔憂. February. 20, 2025 07:55. . 美國總統特朗普在執政第一期時批評《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）等主流媒體是“國民的敵人”“虛假信息”。特別是他與古巴裔前CNN記者吉姆·阿科斯塔（54歲）的對立成為了不小的熱門話題。阿科斯塔的父親為了躲避古巴導彈危機、獨裁者菲德爾·卡斯特羅的壓迫，於1962年作為難民來到美國。 阿科斯塔2016年在古巴首都哈瓦那舉行的新聞發布會上，面對的是菲德爾的弟弟、時任古巴最高領導人勞爾。他向勞爾提出了有關卡斯特羅政權獨裁和鎮壓人權的尖銳問題。他後來感慨地說：“這是記者人生的高光時刻。即使向暴君低頭，也沒有好的時候。” 作為第二代移民，他強烈批評特朗普第一任期的反移民政策。2018年1月，特朗普將加勒比海海地、非洲國家貶低為“屎坑”。阿科斯塔當時在白宮記者會上問道：“為什麽使用這種表述？”特朗普高喊“出去”，幕僚們把他拉了出去。同年11月，當他問到有關中南美非法移民隊伍“大蓬車”問題時，特朗普又生氣地斥責他是個“無禮、可怕的人”。 特朗普在去年11月大選中獲勝後，CNN方面要求上午10點主持節目的阿科斯塔轉移到收視率較低的深夜時間段。反對降職人事的他留下“追究權力責任是媒體的使命”的話後，於上月28日辭職。但是，此次失業並不是因為特朗普方面的施壓，很大程度上是CNN方面“自己看眼色行事”。 問題是，第二次執政的特朗普及其親信繼續對批評性媒體人施加露骨的解雇壓力。特朗普7日在“真實社交”上提到《華盛頓郵報》的黑人男性專欄作家尤金·羅賓遜，並寫道“太無能！應該立即被解雇。”因為一天前，魯濱遜寫了一篇專欄，批評特朗普第二屆試圖廢除國際開發署並啟用國防部長黑格塞斯等爭議人物。 羅賓遜憑借評論前總統奧巴馬首次大選活動的專欄獲得了2009年普利策獎（評論部門）。特朗普質疑他的這種傾向，稱其為“可怕的激進左派”。同一天，政府效率部負責人埃隆·馬斯克也對《華爾街日報》指出效率部部分職員遭種族歧視的白人女記者凱瑟琳·朗表示，“既惡心又殘忍。應該被解雇”。 特朗普第二屆政府解除了《紐約時報》《政客》等部分媒體的訂閱合同，並正在考慮中斷對公營電視臺PBS的支援。雖然絕不同意這種行為，但當權者與媒體不和並不新鮮。但是，直接提及媒體人個人，甚至想砸掉其“飯碗”是完全不同的問題。 難道他真的不知道，任期有限的政治權力不僅難以讓媒體人士戴上馬嚼子，而且自己也會變得拙劣嗎? 我想轉告特朗普美國第三任總統托馬斯·傑斐遜說過的話，“如果讓我在‘沒有報紙的政府’和‘沒有政府的報紙’中選擇一個，我會選擇後者”。

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