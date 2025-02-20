白天反對彈劾，晚上備戰提前大選……汝矣島的“白天反對晚上大選”. February. 20, 2025 07:54. . 雖然國民力量黨表面上一直聲稱“提前大選是禁忌”，強調反對彈劾尹錫悅總統，但隨著下個月彈劾案宣判的可能性增大，似乎正在轉換成“後彈劾”的提前大選模式。下屆候選人正在明目張膽地增加公開活動，該黨議員也在增加與他們的接觸面。 國民力量黨議員們19日邀請雇傭勞動部長金文洙舉行的勞動改革討論會上，超過黨全體議員一半的60人出席。金文洙就在5天前還曾表示“完全沒有參加大選的想法”，當天對參選提問表示“無話可說”，留下了余地。包括黨領導層在內的48名議員參加了首爾市長吳世勛上周舉行的修憲討論會。 前代表韓東勛出版了講述戒嚴和彈劾政局的書，預告了重新開始活動。大邱市長洪準杓也向媒體公開表示：“我一直都是大選候選人。”安哲秀議員表示，“正在自行準備B計劃”，暗示將參選，劉承旼前議員則表示，“想和樸槿惠前總統消除誤會”，開始準備參選。 這與執政黨領導層連日來以憲法法院的偏向性為由，議員們大舉參加尹總統支持者集會，高喊“反對彈劾”的呼聲截然不同。緊急對策委員長權寧世在兩周前還表示：“不要像彈劾已定一樣助長提前大選的氛圍，不要隨聲附和。”但到目前為止，對憲法法院進行抗議訪問或參加反對彈劾集會的議員中，大部分與金文洙、吳世勛討論會參加者重疊。這也是黨內出現“白天連提前大選的‘前’字都不提，晚上則聚在一起大部分都在談論提前大選”和“白天反對晚上大選”說法的原因。 這暴露出了執政黨的兩面現實，雖然是看著尹總統強硬支持層的眼色高喊著駁回彈劾，但又不得不備戰提前大選的可能性。雖然搞癱瘓國會功能、指示逮捕政治人的證詞接連不斷，執政黨也未能切斷與尹總統緊急戒嚴的關聯，拖延時間，結果導致了兩難的境地。這種情況下，自然是支持層像沙子一樣分散，候選人也未能表現出有意義的支持率。

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