深夜無人駕駛出租車運營範圍擴大到江南區全境. February. 19, 2025 07:53. by 吳承俊記者 ohmygod@donga.com. 從今年下半年（7~12月）開始，深夜無人駕駛（自動行駛）出租車將在首爾江南區全境運行。作為淩晨第壹輛車，無人駕駛巴士運行的路線也將從現有的1條增加到4條。 國土交通部18日表示，今年將向首爾、世宗、京畿、忠南、慶北、慶南、濟州等7個市道支援26億韓元的無人駕駛服務運營費。其宗旨是支援各市道在無人駕駛示範運行地區推進的新技術或服務實證。 通過此次預算支援，首爾市將擴大深夜無人駕駛出租車和巴士的運行。去年9月引進的無人駕駛出租車目前只在江南區驛三•大峙•三成洞、瑞草區瑞草洞的部分地區運行。今後，將前往江南區狎鷗亭、清潭、論峴洞。運行車輛數也將從現有的3輛增加到7輛。無人駕駛出租車從平日晚上11點到第二天早上5點運行，費用免費。 首爾市“淩晨同行無人駕駛巴士”目前只在道峰站往返永登浦站的160號路線上運行。從下半年開始，741號、504號、148號路線也將投入無人駕駛巴士。 慶南河東郡年內將引進農村型無人駕駛巴士。考慮到高齡層比率高、行李多的農村特點，公交車配備了行李箱。慶北慶州計劃在今年10月亞太經濟合作組織（APEC）首腦會議期間運營在主會場和宿舍之間移動的無人駕駛班車。

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