“特朗普要求烏克蘭支付‘720萬億韓元援助’的代價”. February. 19, 2025 07:53. by 華盛頓=常駐記者申鎮宇、洪正秀記者 niceshin@donga.com、hong@donga.com. 美國和俄羅斯當地時間18日在沙特阿拉伯首都利雅得著手舉行高級別會談，討論結束“烏克蘭戰爭”。這距離美國總統特朗普12日與俄羅斯總統普京通電話，就“立即啟動停戰談判”達成協議僅過了6天。 不過，在2022年2月遭到俄羅斯入侵後一直進行3年戰爭的烏克蘭最終被排除在初期談判之外。因此有分析認為，烏克蘭此前作為停戰條件提出的加入北約、恢復被俄羅斯奪走的領土等事實上已經變得困難。俄羅斯的立場是，不能允許烏克蘭加入北約，也不能歸還目前占領的烏克蘭東部頓巴斯一帶和2014年強行合並的南部克裏米亞半島等。 在這種情況下，英國《每日電訊報》17日報道稱，特朗普還向烏克蘭方面提出了5000億美元（約合720萬億韓元）的要求，作為美國迄今為止對烏克蘭援助的代價。這是2023年烏克蘭名義國內生產總值1788億美元的約2.8倍。《每日電訊報》認為，僅從國民生產總值比率來看，這是比第一次世界大戰當時聯合王國向戰敗國德國收取巨額賠償的《凡爾賽條約》更殘酷的措施。當時的賠償金約為德國國民生產總值的1.3倍。 據《華盛頓郵報》報道，與烏克蘭一起在停戰談判中處於“被排除在外”危機的歐洲主要國家正在考慮組成多國部隊，最多向烏克蘭派遣3萬人。但是，與積極派兵的法國、英國等國家不同，經濟困難嚴重的德國持保留態度。有預測認為，歐洲國家很難采取向烏克蘭派兵等實質性的安保措施。歐洲主要國家17日在法國巴黎舉行的峰會上也只確認了“已經做好了準備根據美國支援水平向烏克蘭提供安全保障”的原則性立場。

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