“尹錫悅夫婦介入公推-明太均”疑雲，交由中央地方檢察廳調查. February. 18, 2025 08:06. by 宋有根記者、崔美松記者 big@donga.com、cms@donga.com. 正在調查尹錫悅總統及夫人金建希介入公推疑惑的檢察機關將案件移送到了首爾中央地方檢察廳。分析認為，在在野黨正在推進《明太均特檢法》的情況下，檢察機關表明了調查尹錫悅夫婦的意誌。檢察機關計劃對金建希進行當面調查。 昌原地方檢察廳專門調查組17日公布公推前國民力量黨議員金映宣交易疑惑的中期調查結果，並做出了上述表示。隨著核心相關人士明太均的錄音記錄等被公開而成立專門調查組，至今已經過了104天。 調查組的12名檢察官中，調查組組長李誌亨（音，釜山地方檢察廳第二次長檢察官）等7人將前往首爾中央地方檢察廳，繼續調查尹錫悅夫婦。調查組暫時隸屬於首爾中央地方檢察廳公共調查二部，但將像以前一樣專門負責該事件。調查情況不是直接報告給指揮公共調查部的第三次長檢察官，而是直接報告給首爾中央地方檢察廳代理檢察長朴承煥（第一次長檢察官）。 檢察機關計劃調查△尹錫悅夫婦受明太均委托介入金映宣公推的嫌疑△明太均無償向尹錫悅方面提供輿論調查結果的嫌疑△被懷疑是明太均實際運營的輿論調查企業（未來韓國研究所）捏造輿論調查結果以便有利於特定執政黨政治人士等。當天，檢察機關以泄露昌原國家產業園區候選地選定信息後、讓自己兄弟購買附近房地產的嫌疑起訴了金映宣。 檢察機關計劃在分析完證據後立即決定是否傳喚金建希進行調查。檢察機關14日結束了明太均在大選期間使用的所謂“黃金手機”的鑒定取證。

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