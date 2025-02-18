“涉嫌過度收集用戶個人信息”，DeepSeek暫時中斷韓國服務. February. 18, 2025 08:05. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 中國生成式人工智能（AI）“DeepSeek-R1”應用程序（APP）暫時中斷在韓國國內提供服務。韓國政府17日表示，已確認DeepSeek（深度求索）的用戶信息被中國視頻平臺“TikTok”的母公司“字節跳動”掌握。 當天，韓國個人信息委員會表示，在韓國，通過谷歌Play、App Store等應用程序市場的DeepSeek應用程序下載從15日下午6點開始中斷。隨著個人信息泄露的憂慮增大，政府勸告DeepSeek方面采取中斷及補充措施，DeepSeek方面接受了這壹建議。這是海外多個國家和機構出面限制DeepSeek使用的情況下，DeepSeek方面首次自主采取限制使用措施。個人信息委員會解釋說：“為了不讓進壹步的憂慮擴散，建議DeepSeek方面先暫時中斷後再進行改善和完善，DeepSeek公司接受了這壹建議。”個人信息委員會上月31日向DeepSeek中國總部發送了有關服務開發及提供過程中數據收集及處理方式的質詢，同時著手進行自我分析。 個人信息委員會表示，對DeepSeek應用程序的分析結果顯示，用戶信息被中國字節跳動等其他企業竊取。目前尚不清楚具體轉移了哪些信息。個人信息委員會解釋說，根據現行法律，要想向第三方發送用戶信息，必須公開其過程，但DeepSeek方面沒有遵守這壹規定。因此，有必要檢查被轉移的信息中是否存在用戶的名字和年齡等可以識別個人的信息，以及在向第三方提供信息或轉移到國外的過程中是否遵守了法律等。個人信息委還發現了過度收集個人信息等危險因素。雖然新下載被中斷，但是下載應用程序或上網的用戶可以繼續使用DeepSeek。個人信息委員會叮囑道，“勿在輸入框中輸入個人信息。” DeepSeek自上月20日公開以來，在全世界範圍內引起了軒然大波。美國網絡安全企業“Feroot Security”對DeepSeek進行了解讀，結果懷疑其中隱藏了將用戶個人信息傳送到中國國營通信公司“中國移動”的代碼。意大利等部分國家開始限制本國使用DeepSeek，美國國防部也切斷了部分網絡的DeepSeek訪問。

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