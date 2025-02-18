勝利在孫興慜的腳下開始，托特納姆熱刺隊戰勝曼聯隊取得聯賽兩連勝. February. 18, 2025 08:05. by 金正勛記者 hun@donga.com. 勝利在孫興慜（33歲•照片）的腳下開始。托特納姆熱刺隊時隔140天再次在英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽中取得兩連勝。 17日，托特納姆熱刺隊在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2024~2025賽季EPL第25輪主場比賽中，以1比0戰勝曼聯隊。托特納姆熱刺隊2日在與布倫特福德隊的比賽中以2比0獲勝，從而結束了英超4連敗、7場比賽無勝（1勝6負）的尷尬記錄。而且，憑借當天的勝利，球隊自去年9月30日以後首次取得了連勝。本場過後托特納姆熱刺隊積30分（9勝3平13負），在英超20支球隊中排名提升至第12位。 當天的勝利以孫興慜為出發點。作為左邊鋒首發出場的孫興慜在上半場第12分鐘，羅德裏戈•本坦庫爾從右側傳中後，在禁區左側用左腳淩空抽射。該球打在對方後衛身上，緊接著盧卡斯•貝裏瓦爾打門，在被對方守門員撲出後，詹姆斯•麥迪遜機警地用右腳補射送入對方球門。 足球統計專門媒體《FotMob》當天對貢獻3次射門、27次傳球成功的孫興慜打出了7.8的評分。孫興慜在第87分鐘被隊友威爾松•奧多貝爾替換下場。孫興慜在比賽結束後表示，“對我的批評雖然很傷心，但我不想在意。因為現在是球隊比我更重要的時刻”，“賽前經過壹周的訓練，球隊找回了節奏，這有助於今天的勝利。” 相反，繼與水晶宮隊的比賽之後，遭遇2連敗的曼聯隊排名下滑兩位，僅排在第15位（積29分•8勝5平12負）。在英超聯賽中，從第18位開始就處於降級區，曼聯隊與排在第18位的伊普斯維奇隊（積17分）相差12分。 曼聯隊主教練胡文•阿莫林表示，“雖然正在進行英超聯賽、英格蘭足總（FA）杯和歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯等三線作戰，但由於受傷球員較多，所以不是創意和戰術問題”，“雖然存在很多問題，我的工作非常辛苦，但我是為了帶著信念繼續工作而來這裏工作的。我會做到的，會為再次獲勝而努力。”

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