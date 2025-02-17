憲法法院集中審問“非法戒嚴”“掌握國會和選舉管理委員會”. February. 17, 2025 07:45. by 金自炫記者、呂根鎬記者 zion37@donga.com、yeoroot@donga.com. 截至2月13日，負責審理尹錫悅總統彈劾案的憲法法院通過8次辯論結束了對12月3日緊急戒嚴14名核心人物的證人審問。雖然在18日、20日舉行的第9次、第10次辯論中還剩下國務總理韓德洙、前警察廳廳長趙誌浩等新采納證人的審問，但彈劾審判實際上已經超過九成。法律界分析認為，憲法法院法官們向控訴方（國會）和辯護方（尹總統）申請或憲法法院根據職權采納的證人直接提問的內容，將成為決定是否贊成彈劾的基準點。 《東亞日報》16日對法官們直接審問內容進行分析的結果顯示，法官們的提問主要集中在“宣布戒嚴的程序違法性”“試圖掌握國會及中央選舉管理委員會”“指示逮捕政界人士”等方面。憲法法院代理院長文炯培負責了全部證據采納等審判程序的進行，主審法官鄭亨植和次選法官金炯枓主要進行了證人等提問。 鄭享植13日單刀直入地問憲法法院依照職權采納的唯一證人、首都防衛司令部一警備團長趙成賢：“（戒嚴當天）零時31分至1時之間，是否接到首都防衛司令指示進入國會本廳內部，將國會議員拉出來？”趙成賢說：“是的。他讓我進入內部，把議員們拉出來。” 金炯枓就宣布緊急戒嚴前的國務會議向前行政安全部長李祥敏提問：“大部分與會者似乎沒有想到這是國務會議，證人是否認為是國務會議?”李祥敏答道：“是的。” 被評價為保守傾向的鄭亨植由尹錫悅提名，中立傾向的金炯枓由前大法院院長金明洙提名。尹錫悅方面以公正性等為由敦促回避的李美善法官似乎意識到了爭議，到目前為止沒有提出其他問題。 法律界評價說，法官們的提問最終是為了確認彈劾的核心條件“侵犯憲法”是否屬實。預計法官們將以提問和回答為基礎，確定更具可信度的事實關系後，判斷尹錫悅的侵害憲法程度是否嚴重到彈劾的程度，進而決定是否罷免總統。法律界相關人士表示：“通過證人的陳述，戒嚴部隊試圖掌握國會等主要爭論點也整理了相當部分的事實關系。3月初中旬宣判的可能性很高，憲法法院作出裁決的時間越來越近了。”

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