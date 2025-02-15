官宣“退役”的金軟景能否帶領興國生命隊奪冠後離開球場？. February. 15, 2025 07:19. by 姜泓求 windup@donga.com. “排球女皇”金軟景（37歲•興國生命）在本賽季結束後將離開充滿感情的排球場。 金軟景13日在仁川三山世界體育館舉行的與GS加德士的職業排球V聯賽主場比賽結束後表示：“與成績無關，決定在本賽季結束後退役。”她補充說：“雖然之前考慮了很多，但我認為現在是好時機。為了順利結束排球選手生涯，過自己的人生，我選擇了退役。” 金軟景從兩個賽季前開始就慎重考慮退役時間。此前，在上個賽季結束後，她決定退役，但在家人和周圍的勸阻下，她宣布延長現役時間。 雖然外界認為，對冠軍的渴望暫時擊退了退役的意誌，但更多的是覺得沒有足夠的時間與球迷們道別。 進入本賽季後，金軟景的退役意向更加堅定，她還向周圍人表示將在賽季中期的去年12月左右發表退役計劃。但是當時球隊陷入3連敗，所以壹直在考慮發表時間。但是最近球隊以8連勝穩居榜首，因此當天她親自公開了退役意向。 興國生命隊包括本賽季的8場正規聯賽在內，到季後賽為止還剩下10多場比賽。金軟景說：“賽季沒剩多少時間了，希望更多的人觀看我的最後壹場比賽。” 金軟景退役後，對於自己的前途，正在考慮指導者、行政家、電視人等。目前她在韓國廣播通信大學生活體育指導科學習。去年她還成立了以自己名字命名的慈善財團“KYK Foundation”。金軟景計劃在5月財團進行的活動大會“KYK邀請賽”期間舉行退役儀式。 隨著金軟景的退役宣言，興國生命隊在本賽季奪冠的理由更加明確。興國生命隊最近連續兩個賽季進入冠軍爭奪戰，但都屈居亞軍。2005~2006賽季剛出道就帶領球隊獲得綜合冠軍，成為V聯賽歷史上唯壹包攬最佳新人獎、常規賽最佳球員（MVP）、冠軍賽MVP的金軟景將以何種面貌離開球場備受關註。

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