特朗普的“對等關稅”4月成為現實，無法預測而更形嚴重. February. 15, 2025 07:19. . 美國總統特朗普考慮到貿易夥伴國的關稅及非關稅壁壘，決定征收“對等關稅”。一般的對等關稅采取“以牙還牙、以眼還眼”的方式，向對方國家征收與本國出口產品被對方國家征收相同的關稅。但是，特朗普政府的對等關稅是將各國政府向企業支援的補貼、人為降低本國貨幣價值的匯率政策等關稅以外的因素也計算在內，對各國針對性地實行高關稅。 特朗普在簽署4月初開始實行對等關稅的行政命令時表示：“無論是像中國共產黨這樣的戰略競爭者，還是像歐盟、日本、韓國這樣的同盟，所有國家都在以不同的方式利用我們。”他認為，與美國簽訂自由貿易協定、取消98%交易品種關稅的韓國也不是對等關稅的安全地帶。 因此，美方很有可能對美國大科技平臺企業的壟斷限制或對外國企業不利的稅制、復雜的通關程序、對出口企業的支援等進行挑剔。韓國的限制強度比美國高，農畜產品檢疫標準也比較苛刻。去年在對美貿易順差國中順差排名第九位，幾年間規模劇增也是不利因素。 此外，有傳聞稱，根據拜登政府的《芯片法》、在美國建廠的韓國半導體企業將獲得的補貼也將重新進行磋商。對於原本計劃領取6.8萬億韓元和6600億韓元的三星電子和SK海力士來說，這是非常嚴重的問題，甚至到了要全面調整全球投資計劃的地步。 特朗普政府連日推出的核彈級關稅政策，很難預測哪個國家會成為征收對象，以何種名義征收多少關稅，因此更具威脅性。如果外交、貿易當局不能先了解美國的內心想法並先發制人，企業的損失將無法挽回。

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