“深度求索正在物色韓國人工智能人才”，展開確保人才的戰爭. February. 14, 2025 07:44. by 張恩智記者、崔智媛記者 jej@donga.com、jwchoi@donga.com. 據悉，中國人工智能創業公司“深度求索（DeepSeek）”為了引進人才，最近正在韓國物色有能力的開發人才。主要國家之間旨在確保人工智能人才的戰爭正在全面展開。 韓國某人工智能創業公司代表13日表示：“據了解，包括深度求索在內的中國人工智能創業公司在沒有正式招聘公告的情況下，動員業界人脈，向韓國開發人員提出招聘提議。”某美國科技大企業的韓國分公司相關人士也表示：“從平時關系很好的深度求索高管那裏接到介紹有能力的韓國開發人員的聯系後，曾幫忙聯系過。據我所知，深度求索不僅對中國人才，對吸引國際人才也很感興趣。” 有人指出，隨著美中之間的人工智能霸權戰爭正式打響，要想不被新產業淘汰，韓國也應該積極確保人工智能人才。與此同時，如果不想再次發生“半導體人才流失”事態，就應該先發制人地應對人工智能人才流向中國，這種危機意識也在越來越強烈。韓國因偏好醫科大學，回避理工科的現象非常明顯，而且即使理工科畢業，人才也大量流向美國等海外。新冠疫情後，在海外留學結束後不回國、在當地海外大科技企業就業或直接在海外創業的所謂國內派海外創業企業也在增加。 本月6日，韓國國家人工智能委員會為應對“深度求索沖擊”而舉行的民官懇談會上，也出現了很多這樣的業界建議。UPSTAGE代表金成勛（音）提議：“如果想以破格的待遇引進引領開放人工智能等海外大科技企業的韓國人領軍人物，政府應該支援年薪差距的一半。”人工智能委員會計劃本月中旬由代行總統職權的副總理崔相穆主持召開會議，討論後續對策。

한국어