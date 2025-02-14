3所醫學院被打分“不及格”，面臨招生中斷危機……倉促擴招的代價. February. 14, 2025 07:43. . 忠北大學、蔚山大學、圓光大學的醫學院因未能通過韓國醫學教育評價院的評價，被判定為“不認證·延期”。這是對全國40所醫學院中招生名額提高10%以上的30所醫學院進行“主要變化評價”的結果。打破了擴招後第一年評價中只要寫好教育計劃就能通過的預想，落榜的醫學院多達3所。如果在1年內實施的重新評估中不合格，它們將被分類為“不認證醫學院”，從2027學年度起將無法招收新生。 忠北大學醫學院和圓光大學醫學院因“評價準備不充分”不及格。擴招規模最大的忠北大學醫學院，名額從49人增至125人，在擴充設施和聘用教授方面遇到了困難。圓光大學醫學院從93人增至150人，也在與最近擴招無關的一般評價中被判不認證。以國內最大規模醫院為合作醫院的蔚山大學醫學院因“蔚山校園遷移計劃缺乏可信度”而落選，令人震驚。蔚山醫科大學雖然得到了地方醫學院的認可，但一直因大部分教育在首爾進行而被指“偷巧”，因此認為沒有做好在蔚山教學的準備。 主要變化評價直到擴招的學生畢業為止，要持續6年。如果今年高考繼續擴招醫學院學生，那麽剩下的5年裏評價不達標的醫學院很有可能進一步增加。因為增加的年級越來越多，用於臨床實習的設施投資和臨床教授補充負擔也會增加。特別是，由於醫學院學生去年集體休學，在今年起的至少6年裏，加上復學的預科一年級學生，總共會有7500人一起聽課。此次評價中只反映擴招規模就出現了落選的醫學院，如果加上復讀生，對教育條件進行評價，可能會出現大批醫學院落榜。 一直以來，政府為了防止因擴招而得不到評價認證的情況發生，試圖降低評價標準，但未能戰勝擔心出現大量接受不良教育的無資格醫生的批評。最終，如果照此下去，將出現因無法通過評價而像西南大學醫學院一樣被關閉的情況，醫生培養也會減少，擴招效果也會消失。從一開始就考慮教育條件再進行擴招，就不會這樣。不顧前後，先擴招，結果令人擔心不良教育或醫學院關門，哪裏還有這樣的三流行政？

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