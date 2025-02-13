韓對美出口額的41%暴露在美國的“關稅炸彈”射程之內. February. 13, 2025 07:50. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 據調查，在美國唐納德•特朗普二期政府的“關稅炸彈”連日來不斷湧現的情況下，韓國對美國的經濟依賴度比壹期政府當時大幅提高。據統計，到目前為止，特朗普公布的加征關稅商品都是韓國的主要出口產品，如加上這些產品，已經接近對美出口總額的壹半。有分析認為，同盟國韓國正集中遭受來自美國的關稅炸彈的碎片襲擊。 據韓國貿易協會12日透露，特朗普宣布加征關稅方針的半導體、汽車、鋼鐵、鋁、醫藥品，去年韓國對美國的年出口額為522.9164億美元。而去年韓國對美出口總額為1277.8647億美元，其中5個品種占40.9%。 實際上，特朗普總統已經決定或預告征收追加關稅的5個品種都是韓國的主力出口商品。現代汽車起亞去年向美國市場出口101萬輛汽車，去年國內企業海外出口總額的49%流向美國。高帶寬存儲器（HBM）等半導體的對美出口額去年突破了100億美元。另外，三星生物制劑公司去年7月與美國公司簽訂了1.46萬億韓元規模的大型合同等，在生物領域對美國的出口也呈現出增加趨勢。 特朗普的關稅炸彈尤其令人擔憂，不僅因為相關品目是韓國的主力行業，而且近年來韓國經濟對美國的依賴度也大幅上升。特朗普壹期政府第壹年的2017年，韓國對美出口額為686億美元，去年增至1277億美元，翻了近壹番。在韓國的全部出口中，對美國的出口比率也從2017年的12.0%急劇上升到了去年的18.7%。此前，為了躲避美中矛盾，韓國企業將工廠轉移到北美地區，擴大出口，這等於算是因主力產業的“關稅炸彈”鐵棒而返回的。 有分析認為，由於對美國的依賴度如此之高，以及美國全方位提高關稅，韓國企業應對特朗普二期政府比壹期政府時更加困難。在北美設有工廠的國內大企業相關人士表示：“如果追加關稅成為現實，韓國企業的成本競爭力將大幅下降”，“即使立即進行事業性研究，在美國建立工廠，也需要4~5年的時間，因此在此期間關稅負擔令人擔憂。”

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