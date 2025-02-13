李在明的“隔靴搔癢”式提議難以擺脫三成多支持率. February. 13, 2025 07:50. . “……” 共同民主黨代表李在明10日在國會結束交涉團體代表演說後，對記者提出的“有人指出國民召回制應通過修憲來處理，您怎麽看”的提問一直保持沈默。李在明當天早些時候主張：“將敞開‘民主共和國’的大門。作為第一步，將實行國會議員國民召回制”。很多人指出，實行國民召回制不是立法而是修憲事項，但李在明沒有回應討論修憲的要求，暴露了想通過立法將其制度化的想法。 以尹錫悅總統引發的12月3日緊急戒嚴事態為契機，通過修憲廢除帝王式總統制的呼聲越來越高。但李在明和共同民主黨仍然對討論修憲的要求持消極態度。這反映了大權就在眼前、沒有必要放棄既得權的想法。 8年前，在前總統朴槿惠遭彈劾的局面下，大選領跑人對修憲持消極態度。文在寅前總統當時對修憲持“應該在下屆政府實現”的立場，該黨智庫民主研究院也制定了包含“即使承諾大選後修憲，大選後的經濟危機和各種懸案能否使修憲具備動力也是疑問”等內容的所謂“阻止修憲報告”。實際上，文在寅當選後，2018年3月親自提議了修憲案，但由於對調整權力結構的分歧，朝野未能達成協議，修憲案最終被廢除。有評價稱，相比促成改憲的意誌，更註重形式上的遵守約定。 乍一看，這也許是李在明打算和當時在野黨有力大選候選人文在寅走同一條路的結果。但政治圈內很多人指出，如今與8年前有巨大差異。首先，與總統彈劾案通過後贊成彈劾的輿論占優勢的2017年不同，今年贊成和反對的輿論沸騰。甚至出現了執政黨的支持率反超在野黨支持率的現象。受擔任代行總統職權的國務總理韓德洙被彈劾、現任總統被捕和反李在明情緒等影響，緊急戒嚴擁護論和反對彈劾尹錫悅論正在發揮力量。 雖然李在明試圖進行部分“右點擊”，但隨著“反李在明情緒”壓低李在明的擴張性，支持率也被困在不到40%。輿論調查結果顯示，與文在寅相比，牽涉司法風險的李在明的非好感度更大。這也是金東兗、金慶洙、金富謙、任鐘皙等在野圈潛在候選人也深究這一點的原因。 李在明在交涉團體代表演說中提議的國民召回制和實行每周四天工作制等，只不過是穿著鞋撓腳底的“隔靴搔癢”。對於因宣布緊急戒嚴而引發的彈劾事態，根本處方是擡高戒嚴的條件，建立分權型權力結構，使總統不能夠擅自宣布緊急戒嚴。共同民主黨等在野黨直到去年11月還要求修憲縮短任期，但從彈劾局面開始改變立場稱：“討論修憲是模糊彈劾論點的伎倆。”李在明向修憲討論投下勝負手時，可能動搖中立層的心。

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