100人競爭28個工作崗位……時隔26年的求職難. February. 12, 2025 07:45. . 意味著求職者人均工作崗位數的“招聘倍數”上個月降至0.28。政府運營的就業門戶網站“工作網”統計的1月份求職人數為47.9萬人，但新增就業崗位（招聘人員）只有13.5萬人。也就是說，100人競爭的工作崗位只有28個。這一數值是自外匯危機後的1999年1月以來的最低值，相當於26年來遭遇了最嚴重的雇傭寒流。 去年下半年還維持在0.5左右的招聘倍數之所以跌落，是因為受到戒嚴、彈劾風波的影響，內需停滯加速，再加上宣稱“美國優先主義”的特朗普第二屆政府的上臺，外部風險擴大，企業對招聘猶豫不決。特別是，由於創造就業崗位效果較大的制造業、建設業、批發零售業等經濟放緩現象明顯，工作崗位減少趨勢正在加快。 更令人擔憂的是，青年們的偏好度高、被選為穩定職場的大企業和公共機關的工作崗位也在迅速減少。包括大企業在內的300人以上企業的就業者去年增加了5.8萬名，是6年來增加幅度最小的一次。全體公共機關的正式員工招聘人數在5年內減少了一半，去年首次降至2萬名以下。高質量的青年就業崗位正在迅速消失。 前景也不容樂觀。雖然政府預測今年新增就業者為12萬名，但由於擔心政局不穩定長期化、低增長固定化，連這個也不能誇口保證。繼韓國銀行把今年經濟增長率預測值從1.9%下調至1.6%-1.7%後，國策研究機構韓國開發研究院11日也從2.0%大幅下調至1.6%。最近韓國經營者總協會的調查結果顯示，53%的300人以上企業表示“將減少招聘”。 因此，放棄求職而“歇著”的青年超過42萬名也不奇怪。政府和政界為了不讓雇傭寒流進一步擴散，應盡快確定補充預算的規模和時間。目前來看，增加公共機關體驗型實習生等的“補救處方”也令人遺憾。應同時靈活地改變讓企業招聘猶豫不決的僵硬雇傭系統。無論是民間還是公共，比起新人更偏愛有經驗的職員，在這種情況下，支持青年們在中小企業開始經歷開發的環境迫在眉睫。

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